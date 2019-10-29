"نجم هولندي" يلح على توتنهام للتعاقد مع زياش

أوعنا بلعيد

انبهر رفاييل فان دير فارت، الدولي الهولندي السابق، بالمستويات الكبيرة التي يقدمها النجم المغربي حكيم زياش، رفقة ناديه أياكس أمستردام؛ وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس توتنهام الإنجليزي، بغية ضمه إلى صفوف الفريق في المركاتو المقبل.

وطلب رفاييل فان دير فارت من دانييل ليفي، رئيس توتنهام الإنجليزي، الإسراع بالتعاقد مع صانع ألعاب أياكس أمستردام، خلال الانتقالات المقبلة، مشيرا إلى أن زياش سيقدم لا محالة الإضافة لناديه الجديد.

وقال النجم السابق لفريقي توتنهام وريال مدريد، أثناء حديثه لشبكة "سكاي سبورت" الهولندية: "أتمنى أن يتحرك المكتب المسير لتوتنهام للتعاقد مع زياش، لقد بعثت رسالة إلى دانييل ليفي، رئيس النادي، وقلت له بأن يتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات المقبلة".

وبخصوص اختياره اقتراح اسم زياش على رئيس توتنهام دون غيره من اللاعبين، أوضح قائلا: "شخصيا، مقتنع بأن اللاعب حكيم زياش سيقدم الإضافة، وسيكون لاعبا مهما في لندن.. وصدقا أتمنى حصول ذلك، أرجو أن يضمه توتنهام، وبعدها سنرى ما سيحدث".

وسبق للمايسترو المغربي أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال المركاتو الصيفي، وكان من أبرزها فريق بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي وأيس روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني، بالإضافة إلى اهتمام ريال مدريد بخدماته مؤخرا وهو المرتبط بعقد مع ناديه يمتد إلى غاية يونيو 2022.