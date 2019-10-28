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الرئيسية | رياضة | الإشادة تنهال على "حمد الله" بعد ديربي الرياض

الإشادة تنهال على "حمد الله" بعد ديربي الرياض

الإشادة تنهال على "حمد الله" بعد ديربي الرياض
أوعنا بلعيد
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 20:17

أشاد نجوم الكرة السعودية السابقون بما قدّمه الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، عندما قاد ناديه النصر إلى تحقيق الفوز على نظيره الهلال في ديربي الرياض، خلال المواجهة التي جرت يوم أمس، ضمن الجولة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين.

وأثنى سعيد العويران، النجم السابق للمنتخب السعودي، على المهاجم المغربي حمد الله، بعدما سجّل هدفين في شباك الهلال، قاد بهما فريقه إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط كاملة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جامعة الملك سعود.

وقال المهاجم السعودي سالف الذكر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سلام نظر صباحكم شمس.. وحمد وشكر لرب العالمين".

من جانبه، أبدى فهد الهريفي، نجم فريق النصر والمنتخب السعودي السابق، سعادته الكبيرة بالفوز المثير لفريقه على مضيفه الهلال، مشيدا في الوقت ذاته بالمهاجم المغربي حمد الله الذي سجّل هدفين أذاق بهما مرارة الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم لغريمه الهلال.

وقال فهد الهريفي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، تعليقا على الفوز المهم بالديربي: "ألف مبروك يا عالميين.. عوايدكم.. حمد الله (هيئة ترفيه) لكل المواسم".

وواصل النجم النصراوي السابق: "اثنين عملوا كل شيء.. نور الدين أمرابط الأميز فريق كامل (عمل كل شيء).. هذا بيتروس اللي أعرفه بس شوية هدوووء".

كما أشاد صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، بكتيبة العالمي عقب الفوز الذي تحقق أمام الغريم التقليدي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك للأبطال الاستثنائيين، ألف مبروك جماهير العالمي الفوز والثلاث نقاط.. والقادم أجمل بحول الله".

وعقب هذا الفوز، رفع فريق النصر، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، رصيده إلى 14 نقطة، في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري؛ فيما توقف رصيد الهلال عند 19 نقطة بالصدارة.

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