درار يفاجئ جماهير فنربخشة بالعودة سريعا للملعب

أوعنا بلعيد

يأمل الدولي المغربي نبيل درار اللحاق بمباراة فريقه فناربخشة أمام مضيفه قيصري سبور، برسم الجولة العاشرة من الدوري التركي الممتاز، والتي ستجرى يوم 3 نونبر المقبل، فوق أرضية ملعب قيصر أتاتورك.

وفاجأ المدافع المغربي أنصار ناديه عندما أعلن، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "أنستغرام"، تعافيه من تبعات الإصابة التي ألمت به منذ بداية الموسم ودفعته أخيرا إلى إجراء عملية جراء على مستوى الفتق الإربي، بغية التخلص من الألم التي كان يشعر به كلما شارك في إحدى المباريات.

واحتاج نبيل درار إلى 10 أيام فقط عقب خضوعه لعملية جراحية، ليعود بعدها إلى إجراء التداريب الفردية مع فناربخشة، بعدما حددت تقارير صحافية سابقا مدة غيابه في ما لا يقل عن شهر.

وخصص الطاقم التقني للفريق التركي برنامجا خاصا لنبيل درار رفقة ماكس كروس، بغية تأهليهما للمشاركة في المباراة المقبلة بعد تعافيهما من الإصابة؛ بينما خاضت المجموعة تداريب تكتيكية، تحت إشراف المدرب إرسون يانال.

وبعد غيابه عن مباراتين وديتين سابقتين لأسود الأطلس تحت قيادة البوسني وحيد خاليلوزتش، لا شك في أن الأخير سيوجه الدعوة إلى مدافعه الأيمن البالغ من العمر 33 سنة، بغية المشاركة في مباراتي موريتانيا وبروندي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.