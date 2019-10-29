24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قطرات مطرية تفضح هشاشة بنيات سيدي سليمان (5.00)

  2. دراجة دركي تصرع شيخا في حادثة سير بسطات (5.00)

  3. المسيحيون يحتفون بالكاردينال روميرو في "قدّاس" بكنيسة الرباط (5.00)

  4. نشطاء أمازيغ: إحراق العلم المغربي في فرنسا "استفزاز وتطرّف" (5.00)

  5. طلبة الاقتصاد يشلون الدراسة بالأقسام التحضيرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | درار يفاجئ جماهير فنربخشة بالعودة سريعا للملعب

درار يفاجئ جماهير فنربخشة بالعودة سريعا للملعب

درار يفاجئ جماهير فنربخشة بالعودة سريعا للملعب
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 09:10

يأمل الدولي المغربي نبيل درار اللحاق بمباراة فريقه فناربخشة أمام مضيفه قيصري سبور، برسم الجولة العاشرة من الدوري التركي الممتاز، والتي ستجرى يوم 3 نونبر المقبل، فوق أرضية ملعب قيصر أتاتورك.

وفاجأ المدافع المغربي أنصار ناديه عندما أعلن، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "أنستغرام"، تعافيه من تبعات الإصابة التي ألمت به منذ بداية الموسم ودفعته أخيرا إلى إجراء عملية جراء على مستوى الفتق الإربي، بغية التخلص من الألم التي كان يشعر به كلما شارك في إحدى المباريات.

واحتاج نبيل درار إلى 10 أيام فقط عقب خضوعه لعملية جراحية، ليعود بعدها إلى إجراء التداريب الفردية مع فناربخشة، بعدما حددت تقارير صحافية سابقا مدة غيابه في ما لا يقل عن شهر.

وخصص الطاقم التقني للفريق التركي برنامجا خاصا لنبيل درار رفقة ماكس كروس، بغية تأهليهما للمشاركة في المباراة المقبلة بعد تعافيهما من الإصابة؛ بينما خاضت المجموعة تداريب تكتيكية، تحت إشراف المدرب إرسون يانال.

وبعد غيابه عن مباراتين وديتين سابقتين لأسود الأطلس تحت قيادة البوسني وحيد خاليلوزتش، لا شك في أن الأخير سيوجه الدعوة إلى مدافعه الأيمن البالغ من العمر 33 سنة، بغية المشاركة في مباراتي موريتانيا وبروندي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الحريزي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 09:25
من أسوء اللاعببن الذين مروا بتاريخ الكرة المغربية، لحد الآن أستغرب كيف نودي عليه للمنتخب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - hichamx55 الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 09:59
درار مقاتل يحتاجه المنتخب بالخصوص ضد الفرق الافريقية التي تعتمد على الاندفاع البدني . الكل يتذكر مبارياته ضد الكوتديفوار وكيف الجم نجومهم وحرث الملعب .
سوء توظيف اللاعب في تشكيلة المنتخب هو الذي جعله يظهر بمظهر سيء لعدم تغطية جهته عندما يصعد ليساند الهجوم .
ورغم عصبيته فهو يبقى طريا بدنيا لمواظبته على التمارين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.