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الرجاء يحدد أثمنة وموعد وأماكن بيع تذاكر الديربي
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 21:10
أعلنت إدارة نادي الرجاء الرياضي عن طرحها لتذاكر الديربي، الذي سيجمعها بالوداد الرياضي برسم الدور 16 من منافسات كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال، السبت المقبل، انطلاقا من يوم الخميس.
وحددت إدارة الرجاء مركب لوازيس كمكان لبيع التذاكر الخاصة بجمهور الرجاء، فيما خصص ملعب الأب جيكو لتذاكر الوداد الرياضي.
و تم تحديد ثمن التذاكر على النحو الآتي:
المدرجات المكشوفة 50 درهم
المدرجات المغطاة 150 درهم
المنصة الرسمية 300 درهم