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الرئيسية | رياضة | الناصيري يستبق قرار "الطاس" بالسفر إلى سويسرا

الناصيري يستبق قرار "الطاس" بالسفر إلى سويسرا

الناصيري يستبق قرار "الطاس" بالسفر إلى سويسرا
هسبورت - محمد أمين متبار*
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 19:03

شد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، اليوم، الرحال صوب زيوريخ السويسرية للاجتماع بمحاميي الفريق ومعدي الملف الموضوع على طاولة المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، حول قضية ما بات يعرف بـ"فضيحة رادس"، وذلك قبل أن تنظر "الطاس" في طعن النادي "الأحمر".

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الناصيري سيجتمع بهيئة دفاع النادي، للتشاور حول مجموعة من النقاط المتعلقة بالملف الذي سيعرض للمرة الثانية على "الطاس" لكن بصيغ مختلفة، على أن تحسم الأخيرة في الملف بشكل نهائي خلال حكمها المقبل.

وكانت إدارة الوداد الرياضي قد تقدمت بطعن في أهلية لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في إصدار قرار إعلان الترجي التونسي بطلا للنسخة السابقة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وتزكيته من قبل لجنة الاستئناف.

ويركز الوداد في ملفه الجديد على أن لجنة تنظيم المسابقات والأندية هي المسؤولة حسب قانون "الكاف" على إصدار قرارات في مواضيع مشابهة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخروقات التي قام بها النادي التونسي، والتي اعترف بها مسؤولو الترجي عقب قرار لجنة الستئناف الأخير من خلال تصريحات لوسائل إعلام تونسية.

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