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الرئيسية | رياضة | مدرب "غلطة سراي" يجهّز "مفاجأة صادمة" لبلهندة

مدرب "غلطة سراي" يجهّز "مفاجأة صادمة" لبلهندة

مدرب "غلطة سراي" يجهّز "مفاجأة صادمة" لبلهندة
أوعنا بلعيد
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 14:49

يتجه التركي الخبير فاتح تريم، مدرب غلطة سراي لكرة القدم، إلى إبعاد لاعبه المغربي يونس بلهندة عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه فريق ريزي سبور، يوم الجمعة المقبل، برسم الجولة العاشرة من الدوري التركي الممتاز.

وحسب ما كشفت عنه "حرييت" التركية، فإن المدرب فاتح تريم قرر عدم الاعتماد على يونس بلهندة خلال المباراة المقبلة أمام ريزي سبور، عقب نزول مستواه في المباريات الأخيرة مفضلا منح الفرصة لأسماء أخرى لتلعب مكانه.

وأضاف المصدر أن المدرب تعب من مشاكل متوسط ميدان الأسود عندما دخل في شنآن مع أنصار ناديه أثناء مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال، ليعود بعدها للدخول في شجار لفظي مع زميله الهولندي ريان بابل أثناء مواجهة بيشكتاش ضمن الأسبوع التاسع التي آلت نتيجتها إلى أصحاب الأرض بهدف دون رد من توقيع اللاعب أوموت نايير.

وأوضح المصدر دائما أن بلهندة ربما يقضي أسابيعه الأخيرة رفقة فريقه الحالي؛ نظرا لأن المكتب المسير لغلطة سراي يرغب في الاستغناء عن خدماته خلال المركاتو الشتوي المقبل، بسبب نزول مستواه بالإضافة إلى مزاجيته فوق أرضية الملعب.

وستحاول إدارة غلطة سراي استغلال عدم ثقة فاتح تريم مؤخرا في خدمات بلهندة، بغية التخلص من عقده، لا سيما أن المدرب المذكور من تسبب في إجهاض حلم كل الأندية التي كانت تود التعاقد معه بعدما تمسك بخدماته رافضا الاستماع لأي عرض يصل النجم السابق لديناموكييف الأوكراني.

ويرتبط بلهندة بعقد مع غلطة سراي يمتد إلى يونيو 2021، وتمني إدارة فريقه النفس ببيعه للتخلص من أجره السنوي الكبير الذي يفوق 3 ملايين أورو بالإضافة إلى المتغيرات التي يتضمنها عقده والتي يحصل عليها فريقه الأوكراني السابق الذي باع عقده صيف 2017.

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