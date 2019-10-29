مروان داكوستا يوجه سهام النقد إلى تقنية "الڤار"‬

أوعنا بلعيد

وجه الدولي المغربي مروان داكوستا، لاعب اتحاد جدة لكرة القدم، انتقادات شديدة إلى الطاقم التحكيمي الذي كان مكلفا بتقنية الفيديو "var" خلال اللقاء الذي جمع ناديه بضيفه أبها، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مبديا استغرابه الشديد من طريقة استخدامها.

واختار مدافع الأسود صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" ليوجه انتقاداته لطريقة استخدام تقنية الفيديو، بعدما عمد إلى نشر فيديو له وصور وهو يتعرض للضرب داخل منطقة الجزاء من قبل مدافعي الفريق المنافس.

ورغم أن الحكم الكوري الجنوبي كيم جونغ هيوك، الذي أدار اللقاء، عاد إلى تقنية الفيديو في لقطة المدافع المغربي، إلا أنه قرر عدم احتساب أي شيء، لينتهي اللقاء بهزيمة رفاق داكوستا بين جماهيرهم بهدفين مقابل هدف واحد.

وأبدى المدافع المغربي غضبه الشديد واندهاشه من اللقطة المثيرة للجدل، متسائلا ومعلقا في الوقت نفسه على الفيديو والصور: "كيف لا يمكن رؤية ركلة الجزاء؟".

ولم ينته احتجاج داكوستا عند هذا الحد، بل تحدث عن لقطة أخرى مصورة لركلة جزاء واضحة لفريقه بعد لقطته بوقت قصير، ولكنها لم تحتسب أيضا لزميله عبدالعزيز البيشي، بعد العودة إلى تقنية "الفار".

يشار إلى أن دا كوستا يتم إخضاعه لفحوصات طبية لتحديد إمكانية مشاركته بعد غد أمام الأهلي في ديربي جدة، المرتقب برسم الجولة التاسعة على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).