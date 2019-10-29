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كُتّاب وآراء
الوحدة الإماراتي ينهي مسلسل انتقال باتنا إلى الجزيرة
وضع فريق الوحدة الإماراتي لكرة القدم حدا لمسلسل انتقال لاعبه المغربي مراد باتنا إلى نادي الجزيرة، عندما قرر التنازل عن شكواه السابقة، ما دفع لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الإماراتي للعبة برئاسة المستشار عيسى صالح إلى حفظ القضية وإغلاق الملف.
وسبق لفريق الوحدة أن قدم شكواه إلى الاتحاد الإماراتي، كما استشار "فيفا" في ما يتعلق بانتقال المهاجم المغربي باتنا إلى فريقه الجديد، بعدما أقدم على فسخ عقده، في وقت أشار الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية باستمرار اللاعب مع الجزيرة إلى حين انتهاء النظر في القضية.
وانضم مراد باتنا إلى فريق الجزيرة خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما انتقل إلى الدوري الإماراتي على سبيل الإعارة قادما من الفتح الرباطي، قبل أن يرحل بصفة نهائية صيف 2017 صوب الوحدة الذي لعب له حتى صيف الموسم الماضي، وكان مرشحا للعودة إلى الدوري المغربي الاحترافي قبل أن يقرر إكمال مسيرته بالدوري نفسه.