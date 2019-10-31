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الرئيسية | رياضة | ملعب "وجدة الشرفي" يحتضن نهائي كأس العرش

ملعب "وجدة الشرفي" يحتضن نهائي كأس العرش

ملعب "وجدة الشرفي" يحتضن نهائي كأس العرش
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 09:31

اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المركب الشرفي بمدينة وجدة لاحتضان مباراة نهائي مسابقة كأس العرش للموسم الكروي 2018/2019، يوم الاثنين 18 نونبر.

وأكد الجهاز الوصي على الكرة الوطنية في بلاغ له، أنه تقرر رسميا تنظيم المباراة النهائية لكأس العرش على أرضية المركب الشرفي بوجدة.

وتتنافس أربع فرق على حسم بطاقة التأهل للنهائي، إذ يلتقي في مباريات النصف فريق الدفاع الجديدي بنظيره الاتحاد البيضاوي، فيما ينازل حسنية أكادير نظيره المغرب التطواني.

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