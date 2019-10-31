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الرئيسية | رياضة | الإصابة تحرم "أسود الأطلس" من خدمات نايف أكرد

الإصابة تحرم "أسود الأطلس" من خدمات نايف أكرد

الإصابة تحرم "أسود الأطلس" من خدمات نايف أكرد
هسبورت - أوعنا بلعيد*
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:33

سيحرم فريق ديجون لكرة القدم من خدمات مدافعه المغربي نايف أكراد، عقب الإصابة التي ألمت به أمام نادي ليون، برسم الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي الممتاز.

وأعلن المدرب ستيفان جوبار، عن فترة غياب الدولي المغربي نايف أكرد، والتي ستصل إلى ستة أسابيع، بعدما أجرى النادي فحوصات طبية معمقة، أكدت إصابة اللاعب على مستوى الكاحل.

واضطر اللاعب سالف الذكر إلى مغادرة أرضية الملعب قبل ثلاثين دقيقة من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعدما أصيب على إثر احتكاكه مع ماكسويل كورنت، لاعب الفريق المنافس، وبعد عرض اللاعب على طبيب النادي تأكد حاجته إلى ستة أسابيع بغية استعادة عافيته.

وستزداد محنة المدرب جوبار، بعد إصابة مدافعه المغربي لاسيما أن شباك الفريق قد استقبلت 12 هدفا خلال 11 جولة، في ما سجل الخط الأمامي خمسة أهداف، ويتذيل ديجون جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط فقط حصل عليها من فوزين و3 تعادلات و6 هزائم.

كما تأكد رسميا عدم قدرة اللاعب اللحاق بالمعسكر التحضيري لأسود الأطلس والخاص بمباراة موريتانيا، يوم 15 نونبر المقبل، عن أولى جولات تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021، وهو ما ينطبق كذلك على مباراة بوروندي التي ستجرى بعدها بأربعة أيام.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - راي الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:53
بالتوفيق نايف اكرد .. لاعب خلوق خريج اولمبيك دشيرة
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