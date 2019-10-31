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الرئيسية | رياضة | لجنة من "الفيفا" تزور ملعب مراكش لتجريب "الفار"

لجنة من "الفيفا" تزور ملعب مراكش لتجريب "الفار"

لجنة من "الفيفا" تزور ملعب مراكش لتجريب "الفار"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:10

برمج الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيارة خاصة لملعب مراكش الدولي يوم الثلاثاء المقبل، قصد الوقوف على الجوانب التقنية وتجريب تقنية حكم الفيديو، تحضيرا لمباريات نصف نهائي كأس العرش.

وعلمت "هسبورت" أن تجارب تقنية في مباراة ودية ستقوم بها لجنة "الفيفا" يوم الثلاثاء المقبل، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بتنسيق مع مديرية التحكيم الوطنية، وذلك قصد التقييم والوقوف على كل الترتيبات، قبل التأشير على اعتماد التقنية في المباريات.

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1 - chakir nederland الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:40
السلام عليكم،
خدمو لينا الفار في الشوارع باش نشدو صحاب التشرميل لسلامة المواطن و الإدارة ضد الرشوة
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