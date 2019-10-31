لجنة من "الفيفا" تزور ملعب مراكش لتجريب "الفار"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

برمج الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيارة خاصة لملعب مراكش الدولي يوم الثلاثاء المقبل، قصد الوقوف على الجوانب التقنية وتجريب تقنية حكم الفيديو، تحضيرا لمباريات نصف نهائي كأس العرش.

وعلمت "هسبورت" أن تجارب تقنية في مباراة ودية ستقوم بها لجنة "الفيفا" يوم الثلاثاء المقبل، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بتنسيق مع مديرية التحكيم الوطنية، وذلك قصد التقييم والوقوف على كل الترتيبات، قبل التأشير على اعتماد التقنية في المباريات.

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