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الرئيسية | رياضة | "مافيا السوق السوداء" تخطف الأنظار قبل "الديربي"

"مافيا السوق السوداء" تخطف الأنظار قبل "الديربي"

"مافيا السوق السوداء" تخطف الأنظار قبل "الديربي"
هسبورت - آمال لكعيدا*
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:10

عَانَى أنصار فريقي الرجاء والوداد البيضاويين صعوبات كبيرة من أجل اقتناء تذاكر مباراة "الديربي" برسم ذهاب سدس عشر نهائي كأس العرب للأندية الأبطال، في اليوم الأول من طرح التذاكر في النقطتين المخصصتين للبيع، شبابيك ملعب الوازيس وملعب الأب جيكو.

وعاينت "هسبورت" معاناة الجماهير، خصوصا منها الرجاوية، نظرا إلى العدد الضئيل من التذاكر المطروحة للبيع، والتي لن تتجاوز ستة آلاف تذكرة موزعة بين اليومين الأول والثاني، بما أن 13 ألف مقعد محجوزة لأنصار الفريق من أصحاب بطائق الاشتراك، في وقت طرحت فيه 14 ألف تذكرة للجماهير الودادية، نصفها بيع اليوم، والنصف الآخر سيطرح للبيع غدا.

وزادت "مافيا" السوق السوداء من متاعب الجماهير، والتي بدأت منذ صباح في الترويج للتذاكر بثلاثة أضعاف ثمنها، في مظهر طرح التساؤل من جديد لتحديد هوية المسؤولين عن تنشيط "النوار" في نقاط معروفة في حي درب سلطان بالدار البيضاء.

وحاوَلت "هسبورت" التواصل مع محمد الجواهري، مدير شركة "كازا إيفنت" المعنية بعملية تسويق تذاكر المباراة، للاستفسار حول سبب تفشي "السوق السوداء"؛ لكن هاتفة ظل يرن دون مجيب.

جَدير بالذكر أن التذاكر، التي وضعت رهن إشارة جماهير الفريقين عبر الأنترنيت، نفدت كلها، باستثناء فئة 150 درهما الخاصة بالوداد الرياضي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - رجاوي-ودادي الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:26
هل تعلمون أن الديربي سيشاهده الملايير عبر العالم بجوة عالية من قنوات أبو ظبي. من فضلكم يا جماهير أنتم إخوة وتجمعكم الدار البيضاء فكونو في الموعد و شعاركم الروح الرياضية. أما اللاعبين فلا شيئ يمنعكم من تقديم طابق كروي يليق و مكانة الرجاء و الوداد. تحية رياضية
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2 - ولد البلاد الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:34
التخلف و الأمية و الجهل......لا زلنا نعيش في القرون الوسطى.....
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9
3 - zemmouri الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:51
يحز في النفس لهذه المشاهد التي يشاهدها العالم اجمع لم تصل بعد لمستوى الدول الراقية وتدبير مباريات كرة القدم بخصوص بيع التذاكر هذا عار على المسؤولين على هذه الفوضى في بيع التذاكر لا يمكن أن تباع التذاكر في ظرف أربعة وعشرون ساعة لتطرح في السوق السوداء المشكل هنا ان هناك سماسرة التذاكر يتمكنون من حيازة اكثر من عشرون دفتر التذاكر كان على المسؤولين ان يطرحوا التذاكر عبر الانترنيت او بالبطاقة الوطنية ولكل واحد الحق في تذكرة واحدة
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3
4 - مغربي، يستغيث من الفساد الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:51
وحاوَلت "هسبورت" التواصل مع محمد الجواهري، مدير شركة "كازا إيفنت" المعنية بعملية تسويق تذاكر المباراة، للاستفسار حول سبب تفشي "السوق السوداء"؛ لكن هاتفة ظل يرن دون مجيب! !! بدون تعليق يكفي هذا الخبر و يتبين للشعب المغربي ان المسؤولين على كل قطاع هم من يتاجر في عرق الجماهير المغربية حسبي الله ونعم
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5 - TAS الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:55
الديربي مجرد كلمة ... أما المستوى المروي دون ذلك ... و الجماهير هدفها الصياح و الفوضى العارمة و هذا هو المشهد اليومي لسكان هذه المنطقة.
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6 - ساعة ونصف ركل وهرج الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:59
يتحذثون عن ديربي في كرة القدم كأنهم سينظمون منتدى عالمي سيحضره علماء الفلك والفيزياء من كل بقاع العالم .
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7 - خولة الخميس 31 أكتوبر 2019 - 21:02
السوق السوداء اكبر بكثير من المضاربة في بيع التذاكر وهي هنا تسمى السوق الموازيةوليست السوداء
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8 - والو الخميس 31 أكتوبر 2019 - 21:21
واعباد الله بغينا التعليم و الصحة و السكن واش خاصانا غير الكرة لا حول و لا قوة إلا بالله
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9 - رشيد من نيوجرسي الخميس 31 أكتوبر 2019 - 21:23
ماهذا الحظ العاثر الذي يصيب الوداد فكل يوم نسمع بلاعب معطوب. الان اصبحوا أربعة معطوبين بالإضافة إلى غياب النهيري ونوصير والاحتياطيون ليست لديهم مباريات كافية بل منهم من لم يلعب ولا مباراة. فبصراحة أمام هذا الواقع يصعب ان نحلم بالانتصار فالتعادل في هذه الضرفية وبالأهداف يصبح انجازا وحظ موفق للوداد.
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10 - مضحك الخميس 31 أكتوبر 2019 - 21:25
المغربي عندو باش يشتري ورقة الدخول للملعب باي ثمن لكن معندوش باشي يشري علبة حليب كتجيه غالية .
مضخك شعب النفاق و الجهل.
اتعحب لهذا الشعب الغبي كيف يقف النهار كامل من اجل مشاهدة مقابلة لا تغنيه و تسمنه من جوع حتى و ان ربح فريقه كاس العالم ماذا ستستفيد انت ، اكيد لا شيء.
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11 - تايكة غرماد الخميس 31 أكتوبر 2019 - 21:37
الهدف المهم هو الهاء الناس بالكرة اما الاكتظاظ والسوق السوداء ووو .. فلا يهم ما دام المواطنين بيناتهم ولا يهددون مصالح لوبي التحكم فلا شيء سيتغير وهذا ليس في الكرة فقط بل في احتلال الفضاء العمومي والعنف وازمة التنقل وغلاء المعيشة والفقر والبطالة وتفشي المخدرات !!
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