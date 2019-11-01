الحسنية يطرح تذاكر مباراة "الكاف" ضد غرين إيغلز

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

قررت إدارة فريق حسنية أكادير لكرة القدم، طرح تذاكر المباراة الحاسمة أمام ضيفه غرين إيغلز الزامبي في كأس "الكاف" يوم الأحد المقبل، عبر 6 نقاط للبيع بمختلف المناطق المجاورة لمدينة أكادير.

ويسعى مسؤولو الحسنية لضمان حضور جمهور غفير لمدرجات ملعب "أدرار" لتقديم الدعم والمساندة لرفاق العميد ياسين الرامي، إذ خصصت 6 نقاط لبيع التذاكر إلى غاية يوم المباراة.

وتطرح التذاكر بشبابيك ملعب الإنبعاث وملعب أحمد فانا بالدشيرة وملعب باكريم صحيبي بإنزكان ودار الحي مبارك أوعمر بأيت ملول ومقهى بريستيجيا ببيوكرى، إضافة إلى ملعب أدرار يوم المباراة من الساعة 13H00 إلى الساعة 16H00.

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