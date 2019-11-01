المغربي خندوش يحرز ذهبية بطولة العالم للباراتكواندو

هسبريس من الرباط

تمكن المغربي أيوب خندوش، لاعب المنتخب الوطني للباراتكواندو، من انتزاع الميدالية الذهبية من بطل العالم الروسي في رياضة التكواندو الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في بطولة أوروبا التي أقيمت في إيطاليا يومي 30 و31 أكتوبر 2019.

وأيوب خندوش، المنتمي لجمعية الوسام الأولمبي الرياضية مرس الخير، المعروفة بمدرسة أسكندوش لتكوين الأبطال، سبق له أن فاز ببطولة العالم للباراتكواندو-صنف البومسي، التي أقيمت في فبراير من هذه السنة بتركيا، ليكون بذلك أول بطل عربي إفريقي يحرز هذه البطولة.