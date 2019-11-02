مغربية ضمن قائمة حكام كأس إفريقيا تحت 23 سنة

هسبريس - و.م.ع

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) ثلاث وجوه نسائية ضمن قائمة حكام كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، والتي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نونبر الجاري، من بينهن المغربية فتيحة جرموني.

وأعلن الكاف، على موقعه الرسمي، أنه عين ثلاث حكمات من بين حكام كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، في مقدمتهم حكمة الساحة الرواندية سلمى موكانساغا، والثنائي المساعد المتكون من المغربية فتيحة جرموني، والزامبية ديانا شيكوتيشا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التعيين يأتي لتأكيد التزام الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإشراك العنصر النسوي في منافساته القارية، وذلك بعد أن كان الكاف قد عين ثلاث حكمات للمشاركة في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بتنزانيا في شهر أبريل الماضي لأول مرة في تاريخ مسابقات الذكور.

وتضم قائمة حكام كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، 12 حكما للساحة، و13 حكما مساعدا.