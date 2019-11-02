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كُتّاب وآراء
منتخب "ذوي الإعاقة" يشارك في بطولة العالم للقوى
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين أن المنتخب الوطني المغربي للأشخاص في وضعية إعاقة (حركية، بصرية) سيشارك، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و16 نونبر الجاري، في بطولة العالم لألعاب القوى بدبي بالإمارات العربية المتحدة, بوفد يتكون من 24 فردا.
وسيتوزع المشاركون، وفق بلاغ صحافي، على 12 شخصا منضويا تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين، و12 آخرين تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة المكفوفين وضعاف البصر.
ويرتقب أن يغادر الوفد المشارك أرض الوطن يوم الاثنين 04 نونبر الجاري، على أن تكون العودة يوم السبت الـ16 من الشهر نفسه.