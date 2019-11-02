24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. هل يفرش "بيجيدي" السجادة الحمراء لـ"الجرار" في انتخابات 2021؟ (5.00)

  2. الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير" (5.00)

  3. قتيل وجريحان في حادث مروري بين مراكش وسطات (5.00)

  4. مباراة لتوظيف عمداء شرطة في الطب والهندسة (5.00)

  5. سقوط في برميل ماء ينهي حياة طفلة قرب البروج (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | منتخب "ذوي الإعاقة" يشارك في بطولة العالم للقوى

منتخب "ذوي الإعاقة" يشارك في بطولة العالم للقوى

منتخب "ذوي الإعاقة" يشارك في بطولة العالم للقوى
هسبريس من الرباط
السبت 02 نونبر 2019 - 04:40

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين أن المنتخب الوطني المغربي للأشخاص في وضعية إعاقة (حركية، بصرية) سيشارك، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و16 نونبر الجاري، في بطولة العالم لألعاب القوى بدبي بالإمارات العربية المتحدة, بوفد يتكون من 24 فردا.

وسيتوزع المشاركون، وفق بلاغ صحافي، على 12 شخصا منضويا تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين، و12 آخرين تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة المكفوفين وضعاف البصر.

ويرتقب أن يغادر الوفد المشارك أرض الوطن يوم الاثنين 04 نونبر الجاري، على أن تكون العودة يوم السبت الـ16 من الشهر نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.