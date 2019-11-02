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الرئيسية | رياضة | مستقبلٌ غامِض ينتظر برادة في "الشيحانية القطري"

مستقبلٌ غامِض ينتظر برادة في "الشيحانية القطري"

مستقبلٌ غامِض ينتظر برادة في "الشيحانية القطري"
أوعنا بلعيد
السبت 02 نونبر 2019 - 11:15

يَقْضِي الدولي المغربي عبد العزيز برادة، أسابيعه الأخيرة بقميص ناديه الشيحانية القطري لكرة القدم، بعدما أصبح اللاعب مرشحا بقوة لمغادرة المجموعة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بغية التعاقد مع اسم جديد يحل مكانه.

وحَسب مصادر قطرية، فإن صانع ألعاب فريق الشيحانية عبد العزيز برادة، لم يقدم المأمول منه وهو ما دفع أنصار النادي إلى المطالبة برحيله لاسيما أنهم طالبوا في وقت سابق بالتعاقد مع مهاجم صريح عوض تعزيز مركز الوسط الهجومي.

ويتساءَل أنصار الفريق القطري عن سر التعاقد مع عبد العزيز برادة، لاسيما أن المدرب خوسيه مورسيا، لا يعتمد كثيرا على خدماته كما يبعده عن خوض بعض المواجهات كما حدث أمام فريق السيلية برسم الدورة 8 من منافسات البطولة القطرية، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل (0–0)، والتي لم يظهر فيها برادة حتى في كرسي الاحتياط.

ويُطالب مشجعو الشيحانية بالتعاقد مع أسماء قوية قادرة على تقديم الإضافة خصوصا أن الفريق فشل حتى الآن في تحقيق الفوز، بعدما حصد 6 هزائم أخرها يوم أمس الخميس أمام منافسه قطر، عندما سقط بهدف نظيف، في افتتاح مباريات الأسبوع التاسع من الدوري القطري.

ويمر فريق الشيحانية من لحظات عصيبة، إذ بعد مرور تسع جولات لم يتذوق حلاوة الفوز إلى الآن، بينما تكبد في المقابل مرارة الهزيمة في ست مباريات ويملك في رصيده ثلاث نقاط فقط حصل عليها من 3 تعادلات والتي جعلته يقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب.

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