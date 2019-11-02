الكرتي ينضم إلى ركب الغائبين عن "ديربي البيضاء"

هسبورت - آمال لكعيدا*

تعرض وليد الكرتي، لاعب الوداد الرياضي، لإصابة على مستوى الفخذ، ليتأكد بذلك غيابه عن مباراة الديربي، اليوم السبت، أمام الرجاء الرياضي، لحساب ذهاب ثمن نهائي كأس العرب للأندية الأبطال.

وأكدت مصادر من داخل الوداد الرياضي، في تصريح لـ"هسبورت"، أن اللاعب تعرض لإصابة على مستوى عضلة الفخذ إثر محاولة تمريره الكرة بالكعب لزميله، أيوب الكعبي.

وأضافت المصادر نفسها أن الفحص السريري للاعب أشار إلى إمكانية غيابه عن الميادين لمدة تتراوح بين 10 و20 يوماً، في انتظار نتائج الفحص بالرنين المغناطيسي الذي سيجريه اليوم، والذي سيحدد نوعية الإصابة بدقة مع مدة الغياب المرتقبة.

وفي سياق متصل، نفت المصادر نفسها، أن تكون إصابة الكرتي بسبب سوء أرضية ملعب بنجلون، مؤكدة "الأرضية سيئة للغاية ومحفزة لإحداث إصابات، لكن إصابة الكرتي لا علاقة لها بالعشب ذلك أنها جاءت ضمن اللعب في التدريبات".

وبذلك ينضم الكرتي للائحة الغائبين عن الديربي، والتي تضم كلاً من أيمن الحسوني للإصابة أيضاً، ثم عبد اللطيف نوصير ومحمد الناهيري بسبب التوقيف.

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