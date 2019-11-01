24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. هل يفرش "بيجيدي" السجادة الحمراء لـ"الجرار" في انتخابات 2021؟ (5.00)

  2. أمكراز يستهلّ نشاطه الوزاري بالتعارف مع زعماء نقابات عمالية (5.00)

  3. "ناسا" تمنح ميدالية "الخدمة الاستثنائية" للعالم المغربي الودغيري (5.00)

  4. عدد المناصب يسائل جدّية وزارة التربية في تدريس اللغة الأمازيغية (5.00)

  5. قتيل وجريحان في حادث مروري بين مراكش وسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نفاذ تذاكر مباراة أولمبيك آسفي والترجي في 3 ساعات

نفاذ تذاكر مباراة أولمبيك آسفي والترجي في 3 ساعات

نفاذ تذاكر مباراة أولمبيك آسفي والترجي في 3 ساعات
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 01 نونبر 2019 - 18:16

أعلن فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم، عن نفاذ تذاكر المباراة المرتقبة أمام ضيفه الترجي التونسي في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في 3 ساعات بعد طرحها صباح اليوم الجمعة.

وجاء في بلاغ الفريق المسفيوي: "ينهي المكتب المديري لنادي أولمبيك آسفي لكرة القدم لعلم الجمهور الكريم أن جميع تذاكر مقابلة الأولمبيك والترجي التونسي برسم ثمن نهاية كأس جلالة الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب قد نفذت من الشبابيك بصفة كاملة".

ووجَّهت إدارة الأولمبيك شكرها لجمهور الفريق بعد نظامه وانضباطه أثناء عملية بيع تذاكر المواجهة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اسفي الجمعة 01 نونبر 2019 - 18:42
المبارة من صالح الترشي 0.4 فوز ساحق للتونسيين مبروك عليكم لان فريق المسفيوي ضعيف جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.