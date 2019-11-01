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كُتّاب وآراء
نفاذ تذاكر مباراة أولمبيك آسفي والترجي في 3 ساعات
أعلن فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم، عن نفاذ تذاكر المباراة المرتقبة أمام ضيفه الترجي التونسي في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في 3 ساعات بعد طرحها صباح اليوم الجمعة.
وجاء في بلاغ الفريق المسفيوي: "ينهي المكتب المديري لنادي أولمبيك آسفي لكرة القدم لعلم الجمهور الكريم أن جميع تذاكر مقابلة الأولمبيك والترجي التونسي برسم ثمن نهاية كأس جلالة الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب قد نفذت من الشبابيك بصفة كاملة".
ووجَّهت إدارة الأولمبيك شكرها لجمهور الفريق بعد نظامه وانضباطه أثناء عملية بيع تذاكر المواجهة.