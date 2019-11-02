بوطويل يعزز الجيش الملكي قبل لقاء الدفاع الجديدي

أوعنا بلعيد

اسْتعاد عبد الرحيم طاليب، مدرب الجيش الملكي لكرة القدم، خدمات لاعبه عبد المنعم بوطويل، الذي بات جاهزا لخوض مواجهة ناديه أمام الدفاع الحسني الجديدي برسم الجولة 6 من البطولة الوطنية الاحترافية، المقرر إجراؤها يوم غد الأحد على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وخَاضَ اللاعب سالف الذكر تداريب ناديه الأخيرة استعدادا لقمة الدفاع الحسني الجديدي، بعدما اجتاز الوعكة الصحية التي تعرَّض لها الأسبوع الماضي، ليعزز بذلك التركيبة البشرية للعساكر لاسيما أنه يعد ورقة تكتيكية مهمة بين يدي المدرب طاليب.

وأضافت مصادر هسبريس، أن جميع اللاعبين في صحة جيدة ومستعدون لمواجهة الدفاع، من بينهم أشرف مرزاق، الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإصابة التي ألمت به في الركبة وانضم بدوره إلى تداريب المجموعة.

ويرغب أصحاب الأرض في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى النقطة العاشرة وتحقيق الانتصار الثالث لهم في الدوري مقابل تعادل وحيد وهزيمة، إذ سيواجهون هذه المرة منافسا قويا يقوده الإطار الوطني بادو الزاكي، الطامح بدوره للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب منافسه وحصد الفوز الثاني في الدوري الاحترافي الموسم الحالي مقابل تعادلين وهزيمة واحدة.