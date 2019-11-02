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الرئيسية | رياضة | تقارير ترشح زياش لتعويض "غاريت بيل" بالريال

تقارير ترشح زياش لتعويض "غاريت بيل" بالريال

تقارير ترشح زياش لتعويض "غاريت بيل" بالريال
أوعنا بلعيد
السبت 02 نونبر 2019 - 17:20

رشحت تقارير إعلامية إسبانية الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، ليكون البديل المعوض لرحيل النجم الويلزي غاريت بيل، المنتظر خروجه من ريال مدريد الإسباني، بالرغم من نفي مدربه الفرنسي زين الدين زيدان وجود أي مشكلة بينهما بعدما غاب عن مباريات ناديه كثيرا لأسباب مختلفة.

وحسب ما ذكرته مصادر إسبانية عديدة، من بينها صحيفة "ديفنسا سونترال" الإسبانية، فإن الدولي الويلزي غاريت بيل أصبح خروجه من الريال قريبا، بغية خوضه لتجربة جديدة في الدوري الصيني بعدما بات خارج مفكرة مدربه الفرنسي؛ وهو ما دفع النادي الملكي إلى تحديد نجم الأسود كأفضل معوض له في التشكيلة الملكية، لا سيما أن التقارير التي وصلت الإدارة التقنية عن نجم الأسود كانت إيجابية جدا.

وأضاف المصدر أن الأداء، الذي يقدمه الكولومبي خاميس رودريغيز، بالإضافة إلى صعوبة التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من العوامل التي رجحت كفة المايسترو المغربي الذي ترغب الإدارة التقنية للميرنغي في استقطابه للدفاع عن ألوان ناديه، إذ تراهن عليه لتقديم الإضافة المرجوة بالخط الأمامي.

ويبدو أن مهمة ريال مدريد لن تكون معقدة في ما يتعلق بالتعاقد مع حكيم زياش، نظرا لأن الأخير يريد بدوره تغيير الأجواء والانضمام إلى فريق كبير بالقارة الأوروبية، بعدما رفض في وقت سابق الانضمام إلى إشبيلية الإسباني، مبررا ذلك بكون ناديه الحالي أياكس أفضل من العملاق الأندلسي ولا داعي لعقد مثل هذه الصفقة.

ويرتقب، إن نجح ريال مدريد في التعاقد مع حكيم زياش، أن يشكل بذلك ثنائيا مغربيا مع مواطنه أشرف حكيمي، الموسم المقبل، لا سيما أن فيلورتينو بيريز، رئيس الريال، ربط اتصاله مؤخرا بلاعب فريقه المعار إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني وطمأنه حول مستقبله مع النادي الملكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - م المصطفى السبت 02 نونبر 2019 - 17:42
شاب مغربي يعيش في المهجر. إختار القميص الوطني وانضم إلى فريق الأسود عن طواعية واختيار.
لاعب متميز رغم كل ما قيل عنه هنا وهناك. وعليه يطبق المثل القائل : لكل جواد كبوة. فعطاؤه مستمر بحول الله، وسيفاجؤنا بأجمل النتائج وأحسنها مستقبلا بمشيئة الله.
لاعب متميز نرجو له المزيد من التألق.
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