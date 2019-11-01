زوران: ضغوط "الديربي" عادية .. وكارتيرون: المواجهة استثنائية

هسبريس من الرباط

أكد زوران مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، على صعوبة مباراة الديربي المرتقبة أمام الرجاء، غدا السبت، بالنسبة إليه؛ بالنظر إلى أن النزال يعد من بين أقوى "الديربيات" عربيا ودوليا، ولأنه سيخوض هذه التجربة لأول مرة.

وقال زوران، خلال حديثه في اللقاء الإعلامي الذي يسبق المواجهة، إن أول ديربي له سيكون صعبا بالتأكيد؛ غير أنه واثق في عناصر فريقه، وسيحاولون تحقيق نتيجة إيجابية، على الرغم من الغيابات الكبيرة التي سيدخل بها الوداد أطوار النزال، بفعل غياب خمسة لاعبين من ركائز الفريق.

وأفاد مدرب الوداد بأن التأهل لن يتأتى من مباراة واحدة، كما أن حسابات الذهاب والإياب تمحو في مثل هذه المواجهات، حيث إن استقبال الوداد في مباراة الإياب لن يكون في صالح الفريق الأحمر بالنظر إلى خوض المباراتين في الملعب نفسه وبالمدينة ذاتها.

وأوضح زروان أن الضغط أمر عاديّ، ومن لم يقدر على تحمله عليه الذهاب للصيد في البحر، داعيا رفاق إبراهيم النقاش إلى التركيز على لعب كرة جميلة وبذل كل ما في جهدهم، متمنيا أن يكونوا في يومهم وتركيزهم.

وختم مدرب الوداد حديثه بالتأكيد على أنه في ظل الغيابات، التي يعاني منها فريقه وكذا استقبال الرجاء، فإن الفوز سيكون أمرا جيدا؛ لكن حتى التعادل الإيجابي بالأهداف سيكون كذلك.

ومن جهته، أكد اللاعب إبراهيم النقاش أن رفاقه مركزون بشكل كبير على مباراة الغد، حيث يحذوهم طموح كبير إلى تلبية آمال الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية تمكنهم من قطع مسافة مهمة لتجاوز هذا الدور، مبرزا أنه في ظل غياب الركائز يحاول إدخال اللاعبين الشباب في أجواء الديربي.

أما باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فقد أكد على أهمية حسم مباراة الديربي لصالح فريقه، خصوصا في ظل كون الفريق "الأخضر" هو المستضيف الرسمي للمباراة.

وقال كارتيرون، خلال حديثه في اللقاء الإعلامي الذي يسبق النزال، إن اصطدام الرجاء والوداد في هذه المسابقة أفرز مباراة خاصة واستثنائية، حيث لن تكون هناك فوراق بين مباراة الذهاب والإياب بين المباراتين، بالنظر إلى تشابه الظروف.

وأوضح مدرب الرجاء أن عناصر هذا الأخير تطمح، غدا، إلى الفوز قصد الاقتراب من التأهل، مبرزا أنه غير مهتم بتفاصيل الفريق الخصم والغيابات التي يعاني منها، مؤكدا بالقول "ما أعرف أنهم سيدخلون بـ11 لاعبا غدا".

ومن جهته، أكد اللاعب زكرياء الهبطي أن رفاقه جاهزون للمباراة والكل مركز، حيث يحذوهم طموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية، نافيا بذلك أن تعاني عناصر الرجاء من ضغوطات كبيرة قبل المباراة.