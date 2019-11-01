بيع تذاكر "الديربي" إلكترونيا يحقق رقما قياسيا

أوعنا بلعيد

حقّق الديربي المغربي بين الرجاء البيضاوي لكرة القدم وغريمه التقليدي الوداد البيضاوي، والمقرر إجراؤه يوم غد السبت، برسم الدور الثاني من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، رقما قياسيا وغير مسبوق في ما يخص بيع التذاكر الإلكترونية.

وحسب مصادر هسبريس، فقد شهدت عملية التذاكر الإلكترونية رقما قياسيا، حيث بلغت قيمة ما تم بيعه 80 مليون سنتيم، بعدما نفدت جميع التذاكر التي عُرضت عبر موقع إلكتروني بعد ساعات قليلة من طرحها للبيع.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقع المذكور شهد إقبالا قياسيا غير مسبوق بعدما نفدت التذاكر خلال ساعات قليلة بعد عرضها، حيث عمد الجمهور البيضاوي إلى وضع ثقته في هذه الخدمة الجديدة وقام بشراء تذاكر اللقاء عبر البوابة سالفة الذكر.

من جانبها، اختارت جماهير الوداد الرياضي شراء تذاكرها لأول مرة الموسم الحالي عبر الموقع، وبلغ البيع ذروته يوم أمس، بعدما أقدم أنصار الفريق الأحمر على اقتناء كل التذاكر تقريبا بغية حضورهم في الديربي المثير هذه المرة بصبغة عربية.

وعمد المنظمون إلى طرح 10 آلاف تذكرة الكترونية، حيث تم تخصيص ستة آلاف تذكرة لأنصار الوداد الرياضي بينما كان من نصيب أنصار الرجاء أربعة آلاف تذكرة نظرا لتوفرهم على أكبر عدد من بطائق الاشتراك، لذلك فضلت إدارة النسور الخضر أن تكون حصة جماهير الوداد من التذاكر الإلكترونية أكبر من حصة جماهير ناديها.

وأوضحت المصادر دائما أن الاتفاق، الذي أجراه مسؤولو الوداد الرياضي مع رجال الأمن، سيلزم عليهم طرح تذاكر مباراة الإياب عبر الموقع نفسه بغية اقتنائها إلكترونيا، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية ترغب في التخفيف من فوضى اقتناء التذاكر عبر الشبابيك، كما تراها فرصة سانحة لمحاربة السوق السوداء بالإضافة إلى أن العملية تساعد على التخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده الشبابيك.