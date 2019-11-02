محمد إيحاتارن ينقذ مدرب أيندهوفن من ورطة كبيرة

أوعنا بلعيد

تلقى المدرب الهولندي مارك فان بوميل خبرا سارا قبل مواجهة فريقه لسبارتا روتردام، التي ستجرى، اليوم السبت، بملعب سبارتا، برسم الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

ويتعلق الخبر باستعادة خدمات نجمه الشاب محمد إيحاتارن، الذي غاب عن المباراة السابقة أمام أزد ألكمار بسبب الإصابة، وهي المواجهة التي شهدت سقوط فريقه بأربعة أهداف نظيفة لصالح زملاء المغربي أسامة الإدريسي.

وتشكل عودة إيحاتارن نقطة قوة كبيرة لمدربه، نظرا إلى المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعب المغربي، البالغ من العمر 17 سنة، بالإضافة إلى معاناة فريقه من عدة غيابات بارزة ومؤثرة. إذ يرجح بشكل كبير أن يغيب دونيايل مالين وستيفن بيرجوين (الخط الهجومي) عن المواجهة بسبب الإصابة.

وقال فان بوميل، أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة روتردام، "سيتاح لنا اللاعب إيحاتارن أمام سبارتا روتردام، كما لا يمكنني أن أقول الكثير عن إصابة مالين في الوقت الحالي. هناك احتمال ضئيل جدا بأن يلعب أمام سبارتا روتردام، بينما قد يستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة إلى بيرجوين."

وكان أيندهوفن قد تعرض لهزيمة كبيرة أخرى عندما حل ضيفا على فريق أوتريخت، خلال الجولة العاشرة، حيث انهزم بثلاثة أهداف دون رد. ولم تقتصر معاناة الفريق عند هذا الحد، إذ فقد ثلاثة من أبرز لاعبيه خلال المواجهتين الأخيرتين بسبب البطاقات الحمراء (نيك فيرجيفير، وجوريت هندريكس، وريان توماس).

وبخصوص ما تعرض له الفريق، مؤخرا، من هزائم كبيرة ومدوية، بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف خلال 180 دقيقة، دون أن يسجل أي هدف، قال فان بوميل: "لا تتوقعوا منا أن نكون في القمة خلال كل المباريات، فرصتك في استقبال الأهداف من هجمات معاكسة تكون أكبر كلما لعبت منقوص العدد، ويجب علي أن أتعامل مع هذه الظروف خلال اللقاء المقبل".

وعن استعادة إيحاتارن، أوضح المدرب الهولندي قائلا: "أتوقع منه أن يقدم أداء كبيرا رفقة بقية اللاعبين، ونأمل أن نتجاوز العثرات السابقة. أريد أن تكون المجموعة جاهزة دائما، وأن تلعب بشكل مثالي، لكننا لا ننجح في فعل ذلك دائما".

ويحتل أيندهوفن المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 23 نقطة بعد خوضه إحدى عشرة مواجهة، حيث سجل هجومه 26 هدفا، بينما استقبلت شباكه 13 هدفا، منها 7 أهداف أمام أزد ألكمار وأوتريخت.