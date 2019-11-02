"ديربي العرب" بين الوداد والرجاء يستنفر الأمن في شوارع البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

استنفرت السلطات المحلية بالدار البيضاء مختلف مصالحها لتأمين مباراة الديربي البيضاوي ضمن ذهاب دور ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة في كرة القدم، التي ستقام ليل اليوم السبت بمركب محمد الخامس.

ووجهت تعليمات من طرف السلطات بالعاصمة الاقتصادية إلى العناصر الأمنية والقوات العمومية من أجل تأمين هذه المباراة وجعلها "عرسا كرويا مغربيا بنكهة عربية"، والعمل على ضمان مرورها في أحسن الظروف، خصوصا أن العالم العربي سيواكب هذه القمة الكروية عبر قناة أبو ظبي.

وانتشرت مختلف العناصر الأمنية في الشوارع المؤدية إلى مركب محمد الخامس وسط المعاريف بالدار البيضاء، لتأمين وصول الجماهير وتنقلها صوب الملعب، وتسهيل ولوجها إليه وكذا خروجها منه بعد انتهاء المباراة بدون حدوث فوضى أو مشاجرات بين أنصار الغريمين التقليديين.

وعلى طول شارع أنفا بالدار البيضاء، انتشرت سيارات الأمن الوطني والقوات المساعدة لمراقبة عملية توجه الجماهير البيضاوية صوب مركب محمد الخامس، خصوصا أن هناك من مازال يأمل في الحصول على تذكرة الولوج ومتابعة المباراة، التي تجرى في السابعة من مساء اليوم السبت، بعد الإعلان عن نفاد التذاكر.

كما انتشرت عناصر فرقة الدراجين التي تجوب الشوارع والأزقة المؤدية إلى الملعب، وذلك تفاديا لأي مشاجرات قد تقع في الطرقات بين مشجعي الفريقين الذين يتنقلون في مجموعات ويرددون شعارات الناديين الأخضر والأحمر.

ويعول عدد من المهتمين بالشأن الرياضي على مرور هذه المباراة في أحسن الظروف، وأن يتم التعامل من طرف الجماهير بطريقة حضارية تبرز حرص المشجعين على تقديم صورة إيجابية عن المملكة، وأن يكون العلم المغربي الطاغي على مدرجات مركب محمد الخامس، لا سيما وأن المباراة تجرى في إطار قمة عربية وليست ضمن مباريات البطولة المغربية.

وبداية الأسبوع الجاري، جرى عقد لقاء بين المصالح الأمنية وممثلي "الالترات" الخاصة بفريقي الرجاء والوداد البيضاويين، نوقشت خلاله أجواء المباراة وكل ما تعلق بطرق التشجيع ورفع "التيفو" من طرف الغريمين البيضاويين.

بالقرب من مركب محمد الخامس، انتشر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم عدد من الشبان الذين يقومون ببيع الأقمصة الرياضية الخاصة بالفريقين وقبعات ورايات رمزيهما، والأعلام الوطنية.

وعرف طرح التذاكر خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيرا من طرف الجماهير البيضاوية الراغبة في الولوج إلى مركب محمد الخامس لمتابعة أطوار هذه القمة المغربية العربية برسم الدور الـ 16 من منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.