مساعد مدرب الترجي يخشى خطورة أولمبيك آسفي

هسبريس - د.ب.أ

حذر مجدي تراوي المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، من خطورة فريق أولمبيك آسفي قبل مباراة الفريقين اليوم الأحد، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وقال تراوي في تصريحات للصفحة الرسمية لفريق الترجي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "أولمبيك آسفي فريق محترم وحصل على المركز الرابع في الدوري المغربي ويملك وسط ملعب جيد ولاعبون في الهجوم قادرون على صناعة الفارق".

وأضاف تراوي: "نأمل أن نكون في كامل استعداداتنا للعودة إلى تونس بنتيجة إيجابية، هدفنا تسجيل هدف لتسهيل مباراة العودة".

وتابع المدرب المساعد: "يجب أن نتوخى الحذر في الكرات الثابتة لأن الفريق المغربي يملك لاعبين على مستوى عال في التسديد ".

وحمل الترجي لقب البطولة في نسختها التي أقيمت في مصر في 2017 وكان فاز بها مرتين في نسختها القديمة عامي 1993 و2009.