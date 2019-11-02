الباسل يمنع رجاء بني ملال من تحقيق الفوز الأول

هسبريس - و.م .ع

تعادل فريق رجاء بني ملال مع ضيفه اتحاد الفتح الرياضي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، بالملعب البلدي بوادي زم، برسم منافسات الدورة السادسة للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم. وتقدم نبيل جعدي لرجاء بني ملال بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء من ضربة جزاء، رد عليه يوسف بلعماري بهدف التعادل لاتحاد الفتح في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 62 أعاد المخضرم عبد السلام بنجلون التقدم لرجاء بني ملال من جديد، قبل أن يوقع المهدي الباسل هدف التعادل لاتحاد الفتح على بعد أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ويحرم أشبال المدرب مراد فلاح من أول فوز في بطولة هذا الموسم.

ويحتل اتحاد الفتح المركز الثالث بمجموع 6 نقاط مناصفة مع أولمبيك خريبكة، فيما حقق رجاء بني ملال أول نقطة في بطولة هذا الموسم، بعد ثلاث هزائم متتالية، مع مباراتين ناقصيتين، حيث يتذيل سبورة الترتيب إلى جانب حسنية أكادير (أربع مباريات ناقصة)، ويوسفية برشيد (مبارتين ناقصتين) الذي يحل بعد غد الاثنين ضيفا على مولودية وجدة.