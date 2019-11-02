24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/11/2019
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:11
|18:38
|19:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- حجيب فرحان و"العيطة الشعبية" .. عبق التاريخ وذاكرة الأسلاف
- "بوابة الصحراء" تعوّل على الطبيعة لمنافسة أفضل الوجهات السياحية
- بيع تذاكر "الديربي" إلكترونيا يحقق رقما قياسيا
- جمعية تروم غرس 1000 شجرة بسيدي سليمان
- محمد إيحاتارن ينقذ مدرب أيندهوفن من ورطة كبيرة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"ديربي البيضاء" ينتهي بلا غالب ولا مغلوب في "كأس محمد السادس"
السبت 02 نونبر 2019 - 21:00
تعادل فريق الرجاء الرياضي، مع ضيفه الوداد الرياضي بـ1-1، مساء اليوم السبت، بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
سجل إسماعيل الحداد الهدف الأول للوداد في الدقيقة 33، قبل أن يمنح الكونغولي نغوما هدف التعادل للرجاء في الدقيقة 48 من المباراة.
وسيلتقي الفريقان إياباً في الملعب ذاته، يوم 23 نونبر من الشهر الجاري.
يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم خصص قيمة مالية مهمة لبطل المسابقة محددة في مبلغ 6 مليون دولار، مقابل 2.5 مليون دولار للفريق الوصيف، فيما ستحصل الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي على نصف مليون دولار و200 ألف دولار للفرق التي ضمنت تأهلها للربع و50 ألف دولار للفرق المتأهلة الى ثمن النهائي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
1 - fouad السبت 02 نونبر 2019 - 21:10
كالعادة ديربي التعادل الى متى مسلسل التعادلات
2 - زهير السبت 02 نونبر 2019 - 21:11
تمنيت التعادل لتفادي التخريب لأن حنايا لسنا ببشر
3 - Farouk السبت 02 نونبر 2019 - 21:13
المباراة تم نفخها اكثر من اللازم، نفس النتيجة ونفس السيناريو المتوقغ قبل بدايتها.. خليو الكورة لماليها.
4 - عاشق الخضراء السبت 02 نونبر 2019 - 21:14
نعم يا سادة أنه عشق الخضراء النسر الأخضر الرجاء العالمي تحية لكل الجماهير التعادل يؤجل حلم التأهل الى مباراة الأياب و بكل روح رياضية أقول لجماهير بوحمرون تيفو رائع
5 - عبدو السبت 02 نونبر 2019 - 21:16
طبعا النتيجة متفق عليها قبل بداية المبارة وهاد الشي ولفناه
6 - ملاحظ السبت 02 نونبر 2019 - 21:16
كمتفرج محايد الديربي كعادته لم يكن في مستوى تطلعات الجماهير التي تبقى دائما هي من تصنع الحدث..
ملاحظة بسيطة مخرج المباراة لم يكن عادلا في التقاط مشاهد جماهير الطرفين
ملاحظة بسيطة مخرج المباراة لم يكن عادلا في التقاط مشاهد جماهير الطرفين
7 - نور السبت 02 نونبر 2019 - 21:17
كودادية كنت نتمى فوز الوداد، و لكن الحمد لله كانت فرجة و لقاء في المستوى سواء على أرضية الملعب او المدرجات قدمنا لقاء جيد و اللي حالفه الحظ احنا معاه .
8 - وداد السبت 02 نونبر 2019 - 21:18
مترجي,النقاش خاص يمشيو,جبران والكعبي لاعبان كبيران,كادارين جيد رغم طول الغياب ,مخرج الماتش باين رجاوي.مدرب الرجاء خنق فريق الوداد طكتيكيا في الشوط 2
9 - casawi السبت 02 نونبر 2019 - 21:19
رجعات حليمة لعادتها القديمة كيف العادة الديربي المغربي دائما يخرج بالتعادل
10 - khalid السبت 02 نونبر 2019 - 21:25
مستوى هزيل جدا . كرة قدم دون المستوى .اتأسف للجمهور المسكين الذي تابع المقابلة. والذي يتابع مقابلات الدوري المغربي.
11 - متتبع السبت 02 نونبر 2019 - 21:26
الديربي حمضتوه بالتعادل رباغين إما غالب أو مغلوب ماشي لا غالب أو مغلوب وشكرا
13 - علي مازا السبت 02 نونبر 2019 - 21:29
شفنا جماهير رائعة من الطرفين ولم نر كرة ولا فرق دالكرة ...الهرولة والتفنن في تضيع الكرات والطايع اكثر من الواقف ...مهزلة امام العالم وبكل المقاييس لن يستحق اي منهما الكأس...
15 - ودادي من جيش الوداد السبت 02 نونبر 2019 - 21:31
الكعبي مرر كورة لحداد جابت هدف وفي الثانية أناني عوض يمررها مرة أخرى طاح على الأرض. على العموم نتيجة إجابية تعادل بطعم الفوز.
16 - محمد السبت 02 نونبر 2019 - 21:31
أكفس ديربي في العالم لا فرجة ولا متعة و لا شيئ نفس النتيجة على مدار الزمان .....
17 - ابن سوس المغربي، ملاحظة السبت 02 نونبر 2019 - 21:36
الديربي رائع بكل معنى الكلمة إن شاء الله الوداد تتأهل في مبارة العودة، الذي لفت الأنظار الإخراج من تلفزيوني أبوظبي إبداع لا مثيل له في نقل كل ما يجري في الملعب بكل تفاصيله الكبيرة والصغيرة 18 كاميرا استديو داخل الدار التي بنيت وسط الملعب ولم يدخل لها صباط واحد من صحفي ما يسمى بالقناة ( الرياضية ) تحليل من أكبر خبراء الكرة نقل لأول مرة في التاريخ صورة الديربي الحقيقي للمغرب لن تتعلمو لانكم لا تريدون التقدم بهذا الوطن ولا عزاء للفاشاين خليكم تخمرو غي هذاك استوديو المقموع في تلفزيون الرباط مع شاشة صغيرة تستحي حتى قنوات الخاصة في الدول المجاورة من التحليل فيه
18 - Amra السبت 02 نونبر 2019 - 21:36
التعادل منصف للفريقين الشوط الأول ودادي أما الشوط الثاني رجاوي مبروك للكرة المغربية والروح الرياضية الجمهور كان راءع
19 - حسن المغترب السبت 02 نونبر 2019 - 21:37
التعادل مند البداية كان متعمدا لتفادي ،خسائر مالية تضاعف ماسيفوز به الفريقان، لأنه في هدا المغرب تعيش فيه فئات لتعرف سوى تدمير كل شيء و في الأخير يتباكون على الحكومة،* اين الثروة*...و في الحقيقة أن تلك الثروة تم بها إصلاح ما تم تدميره من طرف تلك الكائنات....
20 - عروبي السبت 02 نونبر 2019 - 21:40
مستوى ضعيف من الطرفين خصوصا الوداد ربما بسبب الغيابات لكن عندي يقين أن الرجاء ستهزم الوداد في لقاء الإياب لانها تتوفر على لاعبين في المستوى فقط يجب اللعب على الاجنحه سيكون ذلك كارثه على الوداد
21 - Badr السبت 02 نونبر 2019 - 21:42
أمسية متميزة صراحة ولاسيما انالحضور بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء لمتابعة اللقاء بين فريقين عتيدين من طينة الرجاء والوداد ليس كمتابعة المباراة في المنزل او بالمقهى... والجميل هو الجماهير الرائعة التي تجعلنا نتابع كل الجزيئات طيلة اطوار المباراة. نتمنى التأهل للفريق الأجدر في مقابلة العودة . Bravo
22 - مهدي ميد السبت 02 نونبر 2019 - 21:47
فعلا قليل من تفطن المبارة مخرج المبارة ضعيف مستواه إخراج تليفزيوني هزيل والله للإذاعة والتلفزة المغربية احسن بكتير مما كنا ننتظره تصوير أقرب الي أن يكون هاوي لا نعرف ما سبب هذا الإخراج التلفزي الهزيل من صعب منافسة بين سبورت القطرية أتمنى من كل قلبي تدارك للأمر تما تسويق صورة إخراج سيئة جدا خصوصا قناة دبي الرياضية لم ترقي لمستوى الحدت خصوصا تما تحيز للجماهير الودادية علي الرجاوية لم نرى ليتيفو بالشكل التسويقي يعني فشلت القناة الناقلة في إخراج المبارة بشكل إحترافي وشكرا
24 - رشيد من أكدز السبت 02 نونبر 2019 - 21:51
المباراة لا علاقة لها بالديربي، أكثر ما يمكن أن نقوله هو أنه أقل مستوى بكثير من فرق الأحياء.
النقل والجمهور الروعة يا سلام.
النقل والجمهور الروعة يا سلام.
25 - au commentaire 2 السبت 02 نونبر 2019 - 21:51
je suis tout a fait d,accord avec toi.
26 - Wanamali السبت 02 نونبر 2019 - 21:52
قال الشيخ إن لاعب البطولة ناقص يدنيا، وانا تقولك ناقص بدنيا و عقليا! كيف للاعب يسجل هدف ان يدخل في حالة هستيربة؛ ينزع قميصه و يجري كيلومتر احتفالا بهدف لا بقوز.. كيف إن يكون انسانا عاقلا؟؟
27 - سعيد السبت 02 نونبر 2019 - 21:55
أحيي لاعبي الوداد رغم العديد من الغيابات في صفوف الوداد فلاعبي قدمو مبارة قتالية كان ممكن قتل المبارة في الشوط الأول أظن أن المبارة كانت متكافئة بين الطرفين تعادل إيجابي للوداد إنشاء باستعادة لاعبين اساسين في مبارة العودة إنشاء الله التأهل للوداد
28 - Bozar السبت 02 نونبر 2019 - 21:58
للاسف ديربي كورة ضعيفة ...عندما اشاهد مباريات القمة في الامارات او السعودية اعترف بأننا بعيدين عن القمة في الاداء .....انصح متولي وكل لاعبي الرجاء بزيادة شجاعتهم امام لاعبي الوداد لان الشجاعة هي سلاح الديربي والدليل عندما دخل متولي ولانه لاعب مشاغب وشجاع رأينا ان الرجاء زعمات ودارت اللعب كان خاص شوية ديال الزعامة وتفوز ..لولا خوف بعض اللاعبين وتوترهم لفزنا......اذن زعموا باش تربحوا راه الوداديين مرعودين ماعطاوهومش
29 - محمد السبت 02 نونبر 2019 - 22:00
الفرجة كانت في المدرجات وليست في ارضية الملعب،
30 - موزاييك السبت 02 نونبر 2019 - 22:02
بزاف على هاد التعادلات المتفق عليها مسبقا ... بغينا النتيجة تكون حرة ماشي مطبوخة فالولاية عيقو شوية
31 - العاقل السبت 02 نونبر 2019 - 22:09
خوتي المغاربة فيقو من الغفلة و باراكا عليكم من الكرة، رجعوا لدينكم و القران الكريم. وبزاف على هاد الغفلة بزاف. الله ارحم ليكم الوالدين بغينا نديرو حملة ديال زيرو متفرج ف الكرة، و نهتمو بدك شي لي غاينفعنا دنيا و اخرة... اما كرة القدم فوالله ما هي الا مجرد وسيلة لإلهاء الشعب. و فيقوووووو.
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31