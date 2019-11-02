"ديربي البيضاء" ينتهي بلا غالب ولا مغلوب في "كأس محمد السادس"

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

تعادل فريق الرجاء الرياضي، مع ضيفه الوداد الرياضي بـ1-1، مساء اليوم السبت، بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

سجل إسماعيل الحداد الهدف الأول للوداد في الدقيقة 33، قبل أن يمنح الكونغولي نغوما هدف التعادل للرجاء في الدقيقة 48 من المباراة.

وسيلتقي الفريقان إياباً في الملعب ذاته، يوم 23 نونبر من الشهر الجاري.

يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم خصص قيمة مالية مهمة لبطل المسابقة محددة في مبلغ 6 مليون دولار، مقابل 2.5 مليون دولار للفريق الوصيف، فيما ستحصل الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي على نصف مليون دولار و200 ألف دولار للفرق التي ضمنت تأهلها للربع و50 ألف دولار للفرق المتأهلة الى ثمن النهائي.