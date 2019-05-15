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الرئيسية | رياضة | رسميا .. إحتارين يختار اللعب للمنتخب الهولندي

رسميا .. إحتارين يختار اللعب للمنتخب الهولندي

رسميا .. إحتارين يختار اللعب للمنتخب الهولندي
هسبريس من الرباط
الأحد 03 نونبر 2019 - 11:56

حسم مغربي الأصل هولندي الجنسية محمد أمين إيحاتارن، نجم أيندهوفن الهولندي لكرة القدم، الجدل بخصوص المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا بعدما قرر تمثيل منتخب الطواحين الهولندية بدلا عن أسود الأطلس.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأحد، حسم موهبة أيندهوفن محمد إيحاتارن، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عاماً، هوية المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، بعدما قرر الاستمرار مع المنتخب الهولندي وعدم تلبية دعوة المسؤولين المغاربة للدفاع عن قميص الأسود.

وبخصوص هذا الاختيار قال اللاعب إيحاتارن، أثناء حديثه لوسائل الإعلام الهولندية:" لقد فكرت كثيرا ولفترة طويلة وتحدث كثيرا مع عائلتي.. أخيرا، قررنا اختيار هولندا".

وتابع اللاعب: "لقد فعلت هولندا الكثير من أجلي، وقدمت لي كل شيء؛ ومن الصعب بالنسبة إلي أن أترك كل شيء دفعة واحدة. لقد لعبت مع منتخب هولندا وتوجت بلقب اليورو لأقل من 17 سنة. سيكون من الجميل الاستمرار في هذا الزخم ومتابعة هذا المشوار".

من جهته، عبر رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي الأول، عن سعادته بعدما تمكن رفقة البقية من إقناع النجم إيحاتارن باختيار المنتخب الهولندي، وقال بخصوص ذلك: "إيحاتارن لاعب شاب للغاية ولديه إمكانات كبيرة وهامش واسع لكي يتطور..هو بالفعل يلعب مع الفريق الأول لأيندهوفن..الحفاظ على هذا النوع من المواهب في كرة القدم الهولندية أمر جيد".

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر تدرج في جميع الفئات السنية للمنتخب الهولندي لأقل من 15 و16 و17 و19 سنة، وهو ما ينطبق كذلك على فريق أيندهوفن، حيث لعب هذا الموسم 16 مباراة نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (90)

1 - رياضي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:02
نعم الاختيار اخي احتارين بالتوفيق
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147
2 - مومو الأحد 03 نونبر 2019 - 12:02
واخيرا الحمد لله اختيار صاءب 100/100المغرب مافيه كورة فيه غير التماسيح وشكرا
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127
3 - من هولندا الأحد 03 نونبر 2019 - 12:03
اختيار في محله. نظرة ثاقبة للمستقبل. أتمنى لك مستقبلا زاهرا.
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123
4 - عبدالله الأحد 03 نونبر 2019 - 12:03
الله يسهل عليه.......... بالتوفيق
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100
5 - سكفاندري الأحد 03 نونبر 2019 - 12:04
لقد أحسن الإختيار. هولندا هي التي درسته و علمته و أعطت له حقوقه هل تنتظرون منه أن يأكل الغلة و يسب الملة. Good Luck.
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107
6 - حسن الأحد 03 نونبر 2019 - 12:04
مصيره سيكون كمصير افلاي وبولحروز وغيرهم لان العربي مرفوض لديهم سبعه ايام ديال الباكور تمر
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-139
7 - فيصل اسبانيا الأحد 03 نونبر 2019 - 12:04
لنكن واقعيين .فالمغاربة يهاجرون من اجل مستقبل أفضل واللاعب مستقبله هناك فكم من رياضي اختر الراية الوطنية وهو الان في الشارع يستعطف مساعدة من هنا وهناك ونتمنى له مستقبل زاهر
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106
8 - أحمد الزفزاف الأحد 03 نونبر 2019 - 12:06
الله يسخر ليه يطلب غير السلامة
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60
9 - حميد الأحد 03 نونبر 2019 - 12:06
هدا اللهت وراء اللاعبين خطأ الوطن لا يباع ولا يشترى بالتوفيق له والمنتخب لا ولن يتوقف عند أحد
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-28
10 - عبد الصحراوي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:06
لم يصدم المغاربة ابدا القرار قراره مع العلم انه اتخذ القرار هو وعائلته هو حر في اختيار المنتخب الذي يناسبه وحسنا فعل
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75
11 - ابو الياس الأحد 03 نونبر 2019 - 12:07
الحمد لله والله فرحتلك من القلب احسنت الاختيار
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58
12 - احسن الاختيار الأحد 03 نونبر 2019 - 12:07
احسن الاختيار. كيف تطلبون من فرد. مهاجر. ترك المغرب. ان يضحي. بنما. نعطي الدولة. لمجموعة. من اللصوص ونسميها. حكومة ولمادا نود. حتى. من الميت حسنه بينما المرض. يتخلخل في وسط. الذات. المغربيه هدا رأي في موضوع. اللاعب احتارين. حتي لا يعاني ما عاناه. أيضا مواطنه الهولندي زياش لماذا نعيد المشاهد من جديد بيد. اننا. نحن ننسي كل. شيء. في. مجرد. خطا. لنترك الرجل. يختار علي راحته ولمصلحته مدام الكل. يعيث. فسادًا فماذا نريد. من مهاجر أين المنطق. هنا .... ويستمر الجنون
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56
13 - amazigh le vrais الأحد 03 نونبر 2019 - 12:08
Wollah il a bien raison ,Car c'est le Maroc et bien il ne sera pas née déjà en Holland,c'est pas les jeune qui manque au Maroc, Mais c'est bien les moyens de faire des Bons Stad et des bon école de foot et dautes école, nous étudions et nous jeune sont très intelligent ,Mais faut juste les moyens, une petite exemple 1 vieu entraîneurs qui touche plus de 200 000 euros par Moi,j'ai bien dit par pour 1 seul personne faite le calcule ya combien de personne a son entourage, Juste avec 200 000 on peu construire un simple Stade au un centre pour désactiver et.. . bref bonne continuation À Ce jeune joueure.
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30
14 - أطلسي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:08
أين هو أفلاي و انور غازي وجميع من اختار تمثيل هولندا حب الوطن لا يقدر بثمن
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-67
15 - abde الأحد 03 نونبر 2019 - 12:08
احست الاختيار حنا مخصناش لعاب كولهم بحلبحال
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31
16 - يوسف الأحد 03 نونبر 2019 - 12:08
من حقو لانه عاش تما يعني خصوا يلعب معاهم رأيه يحترم اما المنتخب عليه أن يستثمر في المغرب لاننا نتوفر على شباب في المستوى خاص غير لي ياخد بايديهم. شكرا
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42
17 - البيضاوي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:08
اذا لعب للمنتخب المغربي فمرحبا . واذا لعب للمنتخب الهولندي فمرحبا . لا يجب أن نحقد عليه أو نلومه أو نعاتبه . المغرب لم يقدم إليه سوى الدعوة فقط. اما هولندا فهي التي علمته و كبرته و جعلت منه هذه الاعب الموهوب فلها فضل في ذلك
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43
18 - OUSSAMA الأحد 03 نونبر 2019 - 12:09
عن أي صدمة تتحدثون اللاعب أحتارين له الحق في تقرير مصيره و مستقبله فاختار المنتخب الهولندي بعد أستشارة مع عائلته و أنا أتفق معه في أختياره و أتمنى له التوفيق لأن اللعب مع المنتخب المغربي يعتمد في الأساس على الولاءات و أتبحليس و غير دلك
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32
19 - متتبع الأحد 03 نونبر 2019 - 12:09
عين العقل بالنسبة لمشوار الرياضي احسن الاختيار
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31
20 - هشام كولميمة الأحد 03 نونبر 2019 - 12:10
وفقك آلله في مسيرتك الكروية...أما عن اتخاذك قرار اللعب للمنتخب الهولندي فهذا يخصك لوحدك.
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19
21 - حسني الأحد 03 نونبر 2019 - 12:10
زعما كنا نجيبو كأس العالم كون جيتي...
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-29
22 - ابو عصام الأحد 03 نونبر 2019 - 12:10
ونعم الإختيار....يلعب للمغرب وتضيع موهبته مع أناس غير محترفين... مع احترامي لكل لاعب اختار المغرب فعلا احترمهم....
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20
23 - simlall الأحد 03 نونبر 2019 - 12:11
أول مرة كنشوف لاعب من أصول مغربية كيقوم بالاختيار الصائب برافو عليك .بالتوفيق
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21
24 - مغربي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:11
عادي جدا، هناك ولد و هناك كبر و هناك درس و هناك تعلم كرة القدم و كل شئ...
بصراحة جامعة كرة القدم كاتبغي تحلب البقر اللي كايعلف الآخرين بدل ما تعلف البقر ديالها.
اهتموا بالفئات العمرية و نقبوا على المواهب في الصغار بدل باك صاحبي و سنرى منتخبا قويا في المستقبل
والله اعلم
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23
25 - المغربي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:12
أتأسف كمغربي كنت أمني النفس أن يختار المنتخب الوطني لكن لنكن واقعيين اختيار منطقي القائمين على الكرة في المغرب يريدون جني تمار الآخرين أنديتنا ضعيفة والاعب المحلي ضعيف جدا لا نكون لاعبين في المستوى مع الأسف
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14
26 - عبد الله الأحد 03 نونبر 2019 - 12:12
والله يا ابني احسن ما فعلت...الله المستعان
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18
27 - mimoun الأحد 03 نونبر 2019 - 12:13
هنيئا لك ولهولندا اما نحن فتهنينا من صداع الراس المنخب المغربي فخر واعتزاز لمن اراد ومن لم يرد فدالك شئنه انتها الكلام
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10
28 - المحلل المعلم الأحد 03 نونبر 2019 - 12:13
احسن ليه... حيت الا كان غاي زكل بيلانتي وي قصينا وي طفي التيليفون ويدخل مباشرة من كاس افريقيا لهولاندا بلا ماي دوز للمغرب بلادو الأم... اللهوما يلعب لهولندا مباشرة من الأول وي هنينا...
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5
29 - عبدو من الرباط الأحد 03 نونبر 2019 - 12:14
قرار صائب لأنك لو بقيت في المغرب لكنت تتمنى أبسط انواع العيش ولن تجدها . لنكن واقعيين ونترك العاطفة جانبا .
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16
30 - mido الأحد 03 نونبر 2019 - 12:15
اختياره موفق الله يسهل عليه رجح كفة العقل على القلب
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13
31 - امين الأحد 03 نونبر 2019 - 12:15
احسنت الاختيار لانك ولدت وتكونت بهولندا المغرب لم يفعل لك اي شيء فلماذا ستلعب له
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15
32 - احمد الوجدي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:16
من الطبيعي ان يختار هولندا لانها فعلت كل شيئ من اجله اما المغرب لم يفعل أي شيء. لا تكوين ولا مستقبل مع هذا البلد الحبيب جغرافيا.
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13
33 - momo الأحد 03 نونبر 2019 - 12:16
ونعم الإختيار، بالتوفيق ان شاء الله خصوصا انه حاليا المنتخب الهولندي في أوج التألق ولديه منتخب شاب. أما الفريق المغربي في أسوأ حالاته.
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11
34 - بن كبور الأحد 03 نونبر 2019 - 12:17
هو حر في اختياراته ولا دخل لأحد في ذلك .. المنتخب الهولندي منتخب عريق وله من الإمكانيات ما ليس لغيره من المنتخبات في المقابل المنتخب المغربي منتخب ضعيف بميزانية كبيرة ولا يعول عليه على الأقل في العشرين سنة القادمة !
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9
35 - ayoub الأحد 03 نونبر 2019 - 12:17
من حقك تختار اللي بغيتي.. والمنتخب ماواقف لا عليك لا على غيرك..
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0
36 - عاشق للمغرب الأحد 03 نونبر 2019 - 12:18
إختيار موفق نتمنى له التوفيق والسداد في مسيرته
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7
37 - جواد الأحد 03 نونبر 2019 - 12:18
معدرو مسكين... هنا عيينا غا مع المشاكل ديال هذا مع هداك فيديك المنتخب و المردوية والو.
ولكن وطن الأم ديما هو خصو يكون الأول
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1
38 - محمد سلا الأحد 03 نونبر 2019 - 12:19
بعد وفاة والد اللعب اظن ان الجامعة لم تلعب دورها كما فعلت ااجامعة الهولندية ، المهم رغم اختياره اللعب لهولندا فالمنتخب لا تتوقف خدماته على لاعب لان هناك لاعببن جيدين يجب الاهتمام بهم.
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-4
39 - الاصيل الأحد 03 نونبر 2019 - 12:19
اختيار صاءب،بالتوفيق ومزيد من التالق.
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8
40 - حميد الهزاز الأحد 03 نونبر 2019 - 12:19
شكرا على اختيارك للفريق هولندة هي من اعطتك الكل اما المغرب مزال مضربين مع الخبز والورقة الضو والما ومازال كنتسنو رئيس الجماعة يصوب الطريف
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6
41 - mo el الأحد 03 نونبر 2019 - 12:20
سيظل ابننا، اختيار يحترم (كامل التوفيق)
المفروض علينا تطوير مدارس التكوين حتى يتهافة على حمل القميص الوطني
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9
42 - medoujda الأحد 03 نونبر 2019 - 12:21
من لا يأتي بقلب مليء بحب وطنه لا تنتظر منه العطاء ولو اختار منتخب بلاده لان فاقد الشيء لا يعطيه
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-1
43 - yassine الأحد 03 نونبر 2019 - 12:22
إختيار جد موفق، الله يسهل عليك، التنكر للخير ليس من سمات المغاربة الأحرار
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6
44 - عادي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:24
تخيلوا معايا فمستقبل بعيد المغرب أصبح دولة متقدمة و هولندا تلات بها ليام. واحد تولد فالمغرب من أصول هولندية. المغرب قراه وكلو نقاه كونو عطاه حقوقو و تهلا فوالديه. إلا لعب مع هولندا ما غا يكونش نكار الخير ؟؟!!!!!
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4
45 - said الأحد 03 نونبر 2019 - 12:24
Bien pour lui , je le respect parce qu’il n'a pas trahi son pays qui lui a donné un bon éducation , un bon niveau de vie , pas comme ziach le traitre qui a trahi la holland qui l'a formé
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5
46 - hmida الأحد 03 نونبر 2019 - 12:25
ا حسن ما درتي اوليدي الوطنية شيء والستقبل شيء اخر
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4
47 - المراكشي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:25
أحسن ما فعلت . من أين تعلمت كرة القدم من هولاندا . أما المنتخب المغربي لو أتيت اليه لن تفعل شيئا . هنا ب هولاندا ربما تكون نجما في المستقبل. أهنئك على أختيارك . بالتوفيق إنشاء الله.
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5
48 - عبدالله الجوامع الأحد 03 نونبر 2019 - 12:25
نخسر لاعب من قيمة احتارين
هو اختار نتمنى له التوفيق
وسنتابعة إن شاء الله تعالى مع المنتخب الهولندي
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3
49 - yakoubi الأحد 03 نونبر 2019 - 12:26
أظن ان هذا الإختيار يرجع كذلك للظروف والتكتلات والتطاحنات السلبيه التي يعرفها المنتخب..يقع هذا في مجالات أخرى في الطب او الهندسه...الخ حيث تجد مغاربة يبحثون عن التجنيس باسماء دول أجنبية بحثا عن آفاق واعده..ويبقى الوطن الخاسر الأكبر..
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2
50 - mohamed الأحد 03 نونبر 2019 - 12:26
معلم .bravo عليك .انا كونت تنتفرج في المنتخب و كان عزيز عليا و لكن منين ولا سي زياش تيختار اللاعبين لي غدين يلعبو مابقا لا منتخب لا وا لو الهم يلعب معا المنتخب الهولندي .و اصلا الى كنتي تتلعب في المغرب ووقعت لك حادثة و في الملعب فانهم يقومون بنسيانك .
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-1
51 - عادي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:27
شي طبيعي ان يختار المنتخب الهولاندي، وفرت له له وعائلته حياة كريمة، و قدمت له دعم الى ان صار محترف، اهنئه على هذا القرار و اتمنى له توفيق في مسيرته الكروية
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6
52 - هنا الرباط الأحد 03 نونبر 2019 - 12:29
فكرت بعقلك و ليس بقلبك
الخوف عليك يا سي ايحاتيرن من مصير اخوك افلاي
نقطه الى السطر
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1
53 - zaki from germany الأحد 03 نونبر 2019 - 12:30
أحسنت الاختيار يا أخي محمد... قرارك في الصميم... لماذا ستمثل بلدا ُيقصى دايماً في الادوار الأولى... بلد يحتل ديل كل التقارير و الاحصائيات الصحية، التعليمية و الاجتماعية.
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5
54 - Ibrahim El Moussati الأحد 03 نونبر 2019 - 12:30
هو مما لا شك فيه اختيار جد صائب، يعتبر بمثابة رد جميل لهولندا على ما قدمته للاعب طوال مسيرته منذ الصغر، سواء كلاعب كرة أو كمواطن يعيش على ارضها.
تهانينا للاعب على هذا الاختيار، و تهانينا للمنتخب الهولندي بهذا اللعب الرائع.
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5
55 - محمد فوغال الأحد 03 نونبر 2019 - 12:30
وجهة نظري.... أظن أنه اختار الطريق الأفضل له.... أتكلم عن الرياضة.... لأنه رأينا العديد من اللاعبين المغاربة تدربو في أندية عريقة ولما قدموا للمنتخب المغربي لعبوا لخمس دقائق في الاحتياط و نسوهم..... لو أن المنتخب الوطني يحب اللاعب كما يحبه اللاعب لكان عندنا فريق يُحسب له ألف حساب..... أفيدوني إن كنت أخطأت
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3
56 - تطواني شمالي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:30
منطقيا هذا هو الخيار الصائب هولندا تكبر وترضع وتصرف أخيرا يجي المغرب واجد ههههه قمة العبث مسيرة موفقة .الوطنية في المغرب تحتاج إلى نقاش كبير وليس شعارات فارغة.
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4
57 - ملاحظ الأحد 03 نونبر 2019 - 12:31
برافو عليه احسن حاجة دار واخا يجيبو روجي ميلا ،مارادونا،رونالدو ،ميسي....! مايدير المنتخب شانجاز لاننا دولة متخلفة بامتياز
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3
58 - حسن الأحد 03 نونبر 2019 - 12:31
الله يسهل عليك فالمنتخب المغربي لم يعترف بحمد الله الهداف
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1
59 - محسن الأحد 03 نونبر 2019 - 12:31
احسنت الاختيار ،ورد الجميل،وخدماتك لا يحتاجها المنتخب المغربي
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3
60 - marocain الأحد 03 نونبر 2019 - 12:31
لقد أحسنت الإختيار، فإن لعبت للمنتخب المغربي ستكون أنكرت جميل هولاندا عليك
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5
61 - عبدو الوجدي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:31
رغم الانتقادات الفارغة التي تنتظره إلا أنه قد أحسن الاختيار، أعتقد أنه قد يكون أكثر وطنية من منتقديه والوطنية لا تختزل في فريق للعبة.
الوفاء يحتم عليه اختيار البلد الذي وفر له الظروف الملائمة و ليس البلد الذي ينتظره حتى يصبح جاهزا كي يمثله. لا للنفاق و السلام
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3
62 - الطواحن الأحد 03 نونبر 2019 - 12:32
احسن ما فعل المنتخب المغربي يقتل المواهب .تصرف الملايير والمنتخب لا يتقدم .لو وضعت مزانية كرة القدم للتعليم احنا من الدول المتقدمة ومعها ستتحسن جميع الرياضات.
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2
63 - moum الأحد 03 نونبر 2019 - 12:32
احسن الإختيار في ضل الأوضاع السائدة بالجامعة
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2
64 - محيي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:33
تعرفون السبب مسبقا. ماهو زاد هذا الاعب الدولي? إنها رجله صانعة التمريرات والتسجيل. وبدون رجليه ليست له أهمية في الميدان الكروي. ما هو المقابل في الاشتراك بإحدى الفرق? بلد سيبني له مستقبله والآخر سيرميه إلى الشارع. فأينما أولى له. وماذا عن إصابة اللاعب بمكروه ? من سيأخذ بيده. كم من اللاعبين القدامى لا يملكون شيئا...
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65 - مهاجر الأحد 03 نونبر 2019 - 12:35
سير أخونا لعب مع هولاندا راه أحسن قرار خديتيه.تبعتي دياولنا بقيتي تفرج فلمنصات راه غير كأس أفريقيا كيدوزو ليه غير بالدفيع.فمبالك تلعب كأس العالم.
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66 - مغربي ريفي الأحد 03 نونبر 2019 - 12:35
لقد توقعنا هذا منذ أمد طويل!! وهذا درس للجامعة لكي تستثمر في اجيالها عبر تكوين معقول ! وليس بالخوا الخاوي. كثيرا من الناس سيتهمون احتارن بالخاءن!!! فكونوا واقعيين ولو مرة !! نتمنى مسيرة موفقة لهذا النجم الشاب،ونتمنى للجامعة أن تتعلم من الدرس الذي تلقته هذه المرة ...
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67 - ahmed Italia الأحد 03 نونبر 2019 - 12:36
الاحترام التام لحرية الاختيار وما نخشاه ان يعيش اللعب نفس مصير افلاي و حداد مسيرة موفقة والاهم الاستمرار في العطاء المهم ان يجسد نموذج الشاب المثالي لأن كل الاسباب متوفرة .
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68 - ابراهيم الأحد 03 نونبر 2019 - 12:36
المغرب لا يحتاج الى اشخاص بعينهم،وانما يحتاج الى رجال يحبون وطنهم.
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69 - mohamed tetouani الأحد 03 نونبر 2019 - 12:39
رغم اننا كنا نأمل ان نشاهده يحمل قميص المنتخب المغربي ، إلا اننا من الواجب ان نحترم قراره في اختيار اللعب للمنتخب الهولندي الذي له الفضل في تكوينه ويحمل جنسية بلده،
كما ان الفترة التي يمر بها المنتخب المغربي من هبوط المستوى ربما كانت سبب في اختيار المنتخب الهولندي على اعتبار ان اللاعب يرغب في اللعب على اعلى مستوى اما المنتخب المغربي دخل فترة صعبة وامامه الكثير من الوقت للعودة لمستوى المنافسة
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70 - Hassan الأحد 03 نونبر 2019 - 12:40
اختيار المستقبل ليس اختيار القلب.في عيون الهولنديين أنت دائما مغربي لن تبقى طويلا في اذهانهم بل ستنسى حين تنتهي موهبتك أما لو اخترت المغرب لذكرت في اجيال حتى بعد موتك.
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71 - cobraviky7 الأحد 03 نونبر 2019 - 12:40
نعم الاختيار وبالتوفيق انشا الله
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72 - مربي الدجاج الأحد 03 نونبر 2019 - 12:40
سؤال الى الجامعة المغربية لكرة القدم، إذ كان اللاعب محمد امين إحتارين إختارة المنتخب الهولندي قبل وفات ابيه، هل كان فوزي لقجع سيحظر الجنازة ام لا
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73 - hicham الأحد 03 نونبر 2019 - 12:44
ونعم الاختيار اختار البلد الذي سهر على تكوينه احسن تكوين والمسؤول الجامعي المغربي يريد ان ياكلها بارده على ظهر المحترفين
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74 - احمد الأحد 03 نونبر 2019 - 12:44
سبقو ليها منير الحدادي في اسبانيا، لعب ماتش واد مع ديلبوسكي وسدت مدام. بعض المغاربة للأسف عندهم عداوة كبيرة مع والديهم وعائلتهم ومدينتهم وطنهم
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75 - لحسن الأحد 03 نونبر 2019 - 12:47
أهل مكة ادرى بشعابها ،له كامل الحق والحرية في ان يختار مايراه مناسبا له.إذا اختار المغرب فأهلا وسهلا،وإذا اختار هولاندا نتمى له كامل التوفيق.
فالإختيار صعب جدا ،نداء العقل ونداء القلب وهو سيختار النداء
تحياتي
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76 - حزين الأحد 03 نونبر 2019 - 12:48
للا سف!!!! لن نفوز بكاس العالم 2022 و 2026! لقد فقدنا اسطورة زمانه!
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77 - أحمد اولحبيب الأحد 03 نونبر 2019 - 12:56
لماذا نربط حب الوطن باللعب كيفما كان؟ هنا الوطن وهناك اللعب أو العمل
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78 - ديما ديما مغرب الأحد 03 نونبر 2019 - 12:57
الوطن فوق الجميع وحب الوطن من إيمان الوطن ليس للبيع
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79 - معلق الأحد 03 نونبر 2019 - 12:57
بالعكس لم يصدم المغاربة. اختيار صائب اخي. المغرب مفيهش الكورة. فيه عير باك صاحبي
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80 - abdo agadir الأحد 03 نونبر 2019 - 12:58
المهم هو مغربي اﻷصل . لي جا مرحبابه أوليمشى الله ايسر ليه هدا مكان .
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81 - حسن الأحد 03 نونبر 2019 - 12:58
قرار صحيح الانهو المشكيل لا الجامعة ولا جمهور ميعرفوش كيفاش يتفاعلو مع ابنا المهاجرين يعني la montalite ci pas la même
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82 - Karim الأحد 03 نونبر 2019 - 13:00
الى رقم 14 اطلسي والى كل الذين يتسائلون اين افلاي؟؟
اقول لهم افلاي لعب للمنتخب الهولندي من سنة 2007 الى عام 2014. 7 سنوات وهو يحمل القميص الهولندي. هل تريدون ان يلعب الى مالانهاية؟؟؟ ليترك المجال للاعبين جدد، ليس كشيوخ المنتخب المغربي
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83 - النكوري الأحد 03 نونبر 2019 - 13:01
لقد نشرت صحيفة volkskrant مقالا مطولا في 15-05-2019 و عنوانه Mohammed Ihattaren, groeibriljant bij PSV dankzij zijn sterke wil en feilloze trap
ما فهمته ان هذا اللاعب الشاب تكفل به عادل رمزي اللاعب المغربي السابق للمنتخب المغربي و خريج الكوكب المراكشي
فالفضل يرجع الى عادل رمزي في تألقه و بما ان هذا اللاعب المغربي يعرف ثقافة المغاربة و سلبياتها و خاصة ان المغاربة يعتبرون احسن اللاعبين في أندية الهواة الصغار ما يلاحظه كل المتتبعين للكرة في هولاندا ان المغاربة رغم كونهم احسن اللاعبين في الصغر و لهم موهبة كروية لكن لا يستطيعون التألق و الذهاب بعيدا في مسار الكرة
و لقد انتبه لهذا عادل رمزي على ان المغاربة تنقسهم المثابرة و الصبر و التحمل فعلى حسب المقال كان عادل رمزي يخصص وقت إضافي لمحمد احضارن -بحكم انه المسؤول عن الشبيبة في بسف ايندهوفن- لتتريبه على التحمل و الصبر و المثابرة و التركيز و هذا ما ينقص المغاربة و ليس الموهبة
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84 - متتبع الأحد 03 نونبر 2019 - 13:06
اختيار مناسب هنيئا اخي الله يوفق
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85 - said الأحد 03 نونبر 2019 - 13:11
نعم الاختيار لو كنت مكانك لما ترددت في اختيار هولندا فوضعهم يختلف. ففي المغرب هناك نكران للجميل.والمحب لوطنه والمخلص له حقيقة يتعدب . المحظوظ هو الدي لايقدم شيئا
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86 - محمد الأحد 03 نونبر 2019 - 13:12
سميتو ايحارتان واقيلا ... الخير فيما اختاره الله ... يعرف مصلحتو أكثر
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87 - سفيان زيطة الأحد 03 نونبر 2019 - 13:12
أحسن ما فعل فليس هناك مستقبل في المغرب
أتمنى لك التوفيق
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88 - youssef الأحد 03 نونبر 2019 - 13:12
Best of luck ! Nous respectons votre choix .
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89 - حسن من هولندا الأحد 03 نونبر 2019 - 13:16
الله يرحم المغاربة والمغرب. أين حب الوطن؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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90 - السلام عليكم الأحد 03 نونبر 2019 - 13:18
علينا أن نحترم اختيار هذا اللاعب....بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع أبنائنا عند اختيار مسلك دراسي أو مهنة معينة.
لأن في النهاية الاختيار يبقى من مسؤولية الفرد..عليه تحمل تبعاته .
ثم لنكن موضوعيين.. ..ماذا قدم المغرب لهذا اللاعب مقارنة مع ما قدمته هولندا له؟؟؟ أظن أن البلد المضيف قدم له الكثير....وقد عبر عن ذلك في ندوته الصحفية.....
حظ سعيد لهذا اللاعب مع الفريق البرتقالي.
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