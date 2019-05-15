رسميا .. إحتارين يختار اللعب للمنتخب الهولندي

هسبريس من الرباط

حسم مغربي الأصل هولندي الجنسية محمد أمين إيحاتارن، نجم أيندهوفن الهولندي لكرة القدم، الجدل بخصوص المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا بعدما قرر تمثيل منتخب الطواحين الهولندية بدلا عن أسود الأطلس.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأحد، حسم موهبة أيندهوفن محمد إيحاتارن، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عاماً، هوية المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، بعدما قرر الاستمرار مع المنتخب الهولندي وعدم تلبية دعوة المسؤولين المغاربة للدفاع عن قميص الأسود.

وبخصوص هذا الاختيار قال اللاعب إيحاتارن، أثناء حديثه لوسائل الإعلام الهولندية:" لقد فكرت كثيرا ولفترة طويلة وتحدث كثيرا مع عائلتي.. أخيرا، قررنا اختيار هولندا".

وتابع اللاعب: "لقد فعلت هولندا الكثير من أجلي، وقدمت لي كل شيء؛ ومن الصعب بالنسبة إلي أن أترك كل شيء دفعة واحدة. لقد لعبت مع منتخب هولندا وتوجت بلقب اليورو لأقل من 17 سنة. سيكون من الجميل الاستمرار في هذا الزخم ومتابعة هذا المشوار".

من جهته، عبر رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي الأول، عن سعادته بعدما تمكن رفقة البقية من إقناع النجم إيحاتارن باختيار المنتخب الهولندي، وقال بخصوص ذلك: "إيحاتارن لاعب شاب للغاية ولديه إمكانات كبيرة وهامش واسع لكي يتطور..هو بالفعل يلعب مع الفريق الأول لأيندهوفن..الحفاظ على هذا النوع من المواهب في كرة القدم الهولندية أمر جيد".

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر تدرج في جميع الفئات السنية للمنتخب الهولندي لأقل من 15 و16 و17 و19 سنة، وهو ما ينطبق كذلك على فريق أيندهوفن، حيث لعب هذا الموسم 16 مباراة نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.