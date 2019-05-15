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كُتّاب وآراء
رسميا .. إحتارين يختار اللعب للمنتخب الهولندي
حسم مغربي الأصل هولندي الجنسية محمد أمين إيحاتارن، نجم أيندهوفن الهولندي لكرة القدم، الجدل بخصوص المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا بعدما قرر تمثيل منتخب الطواحين الهولندية بدلا عن أسود الأطلس.
وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأحد، حسم موهبة أيندهوفن محمد إيحاتارن، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عاماً، هوية المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، بعدما قرر الاستمرار مع المنتخب الهولندي وعدم تلبية دعوة المسؤولين المغاربة للدفاع عن قميص الأسود.
وبخصوص هذا الاختيار قال اللاعب إيحاتارن، أثناء حديثه لوسائل الإعلام الهولندية:" لقد فكرت كثيرا ولفترة طويلة وتحدث كثيرا مع عائلتي.. أخيرا، قررنا اختيار هولندا".
وتابع اللاعب: "لقد فعلت هولندا الكثير من أجلي، وقدمت لي كل شيء؛ ومن الصعب بالنسبة إلي أن أترك كل شيء دفعة واحدة. لقد لعبت مع منتخب هولندا وتوجت بلقب اليورو لأقل من 17 سنة. سيكون من الجميل الاستمرار في هذا الزخم ومتابعة هذا المشوار".
من جهته، عبر رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي الأول، عن سعادته بعدما تمكن رفقة البقية من إقناع النجم إيحاتارن باختيار المنتخب الهولندي، وقال بخصوص ذلك: "إيحاتارن لاعب شاب للغاية ولديه إمكانات كبيرة وهامش واسع لكي يتطور..هو بالفعل يلعب مع الفريق الأول لأيندهوفن..الحفاظ على هذا النوع من المواهب في كرة القدم الهولندية أمر جيد".
يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر تدرج في جميع الفئات السنية للمنتخب الهولندي لأقل من 15 و16 و17 و19 سنة، وهو ما ينطبق كذلك على فريق أيندهوفن، حيث لعب هذا الموسم 16 مباراة نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (90)
بصراحة جامعة كرة القدم كاتبغي تحلب البقر اللي كايعلف الآخرين بدل ما تعلف البقر ديالها.
اهتموا بالفئات العمرية و نقبوا على المواهب في الصغار بدل باك صاحبي و سنرى منتخبا قويا في المستقبل
والله اعلم
ولكن وطن الأم ديما هو خصو يكون الأول
المفروض علينا تطوير مدارس التكوين حتى يتهافة على حمل القميص الوطني
هو اختار نتمنى له التوفيق
وسنتابعة إن شاء الله تعالى مع المنتخب الهولندي
الخوف عليك يا سي ايحاتيرن من مصير اخوك افلاي
نقطه الى السطر
تهانينا للاعب على هذا الاختيار، و تهانينا للمنتخب الهولندي بهذا اللعب الرائع.
الوفاء يحتم عليه اختيار البلد الذي وفر له الظروف الملائمة و ليس البلد الذي ينتظره حتى يصبح جاهزا كي يمثله. لا للنفاق و السلام
كما ان الفترة التي يمر بها المنتخب المغربي من هبوط المستوى ربما كانت سبب في اختيار المنتخب الهولندي على اعتبار ان اللاعب يرغب في اللعب على اعلى مستوى اما المنتخب المغربي دخل فترة صعبة وامامه الكثير من الوقت للعودة لمستوى المنافسة
فالإختيار صعب جدا ،نداء العقل ونداء القلب وهو سيختار النداء
تحياتي
اقول لهم افلاي لعب للمنتخب الهولندي من سنة 2007 الى عام 2014. 7 سنوات وهو يحمل القميص الهولندي. هل تريدون ان يلعب الى مالانهاية؟؟؟ ليترك المجال للاعبين جدد، ليس كشيوخ المنتخب المغربي
ما فهمته ان هذا اللاعب الشاب تكفل به عادل رمزي اللاعب المغربي السابق للمنتخب المغربي و خريج الكوكب المراكشي
فالفضل يرجع الى عادل رمزي في تألقه و بما ان هذا اللاعب المغربي يعرف ثقافة المغاربة و سلبياتها و خاصة ان المغاربة يعتبرون احسن اللاعبين في أندية الهواة الصغار ما يلاحظه كل المتتبعين للكرة في هولاندا ان المغاربة رغم كونهم احسن اللاعبين في الصغر و لهم موهبة كروية لكن لا يستطيعون التألق و الذهاب بعيدا في مسار الكرة
و لقد انتبه لهذا عادل رمزي على ان المغاربة تنقسهم المثابرة و الصبر و التحمل فعلى حسب المقال كان عادل رمزي يخصص وقت إضافي لمحمد احضارن -بحكم انه المسؤول عن الشبيبة في بسف ايندهوفن- لتتريبه على التحمل و الصبر و المثابرة و التركيز و هذا ما ينقص المغاربة و ليس الموهبة
أتمنى لك التوفيق
لأن في النهاية الاختيار يبقى من مسؤولية الفرد..عليه تحمل تبعاته .
ثم لنكن موضوعيين.. ..ماذا قدم المغرب لهذا اللاعب مقارنة مع ما قدمته هولندا له؟؟؟ أظن أن البلد المضيف قدم له الكثير....وقد عبر عن ذلك في ندوته الصحفية.....
حظ سعيد لهذا اللاعب مع الفريق البرتقالي.