جمهور الرائد يكافئ الداودي على التألق أمام الوحدة

أوعنا بلعيد

يواصل جمهور الرائد السعودي لكرة القدم الإشادة بالأداء الكبير الذي قدّمه جلال الداودي، بعدما قاد المجموعة إلى تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب الوحدة برسم الجولة التاسعة بكأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وخطف المدافع السابق لفريق حسنية أكادير الأضواء عندما تمكن من تسجيل هدفين من ضربتي خطأ على مشارف مربع العمليات، أسكنهما بنجاح في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

واختار جمهور الرائد المدافع المغربي الداودي كأفضل لاعب من جانب فريقهم عندما تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ42، ليعدل أنسيلمو دي مورايس النتيجة للفريق الزائر عند الدقيقة الـ75. وبعد مرور خمس دقائق، أضاف كريغ غودوين الهدف الثاني للوحدة من ركلة جزاء، ليظهر جلال الداودي مجددا ويعدل النتيجة في الدقيقة الـ92، قبل أن ينهي رائد عبد الله الغامدي أحلام الزوار ويضيف الثالث من هجمة مرتدة لأصحاب الأرض.

وتمكن الداودي من تسجيل هدفه الثالث بقميص ناديه منذ بداية الموسم الحالي والذي استقدمه خلال الانتقالات الصيفية من حسنية أكادير، بعدما رغب اللاعب بدوره في تغيير الأجواء والانتقال إلى الدوري السعودي.

وقاد اللاعب سالف الذكر فريقه إلى احتلال المركز التاسع برصيد 11 نقطة بعدما خاض 8 مباريات، حقق الفوز خلالها في ثلاث مواجهات وتعادل في مثلها وتكبد مرارة الهزيمة في مباراتين.