"تشكيلة مثالية" تجمع عبد الحميد بميسي ورونالدو

أوعنا بلعيد

يُواصل الدولي المغربي يونس عبد الحميد خطف الأنظار إلى ما يقدم فوق أرضية الميدان بقميص ستاد ريمس الفرنسي، بعدما راكم خبرة كبيرة خولت له قيادة الخط الخلفي لناديه بنجاح كبير.

وتوَّج المدافع المغربي جهوده وتألقه منذ بداية الموسم الحالي، باختياره من طرف مؤشر "هوسكوريد" العالمي، والمتخصص في إحصائيات كرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية للدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز عن شهر أكتوبر المنصرم.

وجاء اختيار مدافع "الأسود" البالغ من العمر 32 عاما، بعدما شارك رفقة ناديه ستاد ريمس في كل المباريات وقيادة الخط الخلفي بنجاح، إذ بعد خوض المجموعة لأحد عشرة مباراة منذ بداية الموسم لم تستقبل شباك الفريق سوى 4 أهداف فقط.

ووجد المدافع سالف الذكر في التشكيلة المثالية عن الدوريات الخمس الكبرى إلى جانب مجموعة من اللاعبين الكبار يتقدمهم نجم إفس برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ومواطنه أنخيل دي ماريا، مهاجم باريس سان جيرمان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.