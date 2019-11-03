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الرئيسية | رياضة | الدفاع الجديدي يهزم الجيش الملكي بثلاثية في الرباط

الدفاع الجديدي يهزم الجيش الملكي بثلاثية في الرباط

الدفاع الجديدي يهزم الجيش الملكي بثلاثية في الرباط
هسبريس - و.م.ع
الأحد 03 نونبر 2019 - 17:15

عاد فريق الدفاع الحسني الجديدي بفوز ثمين من ميدان الجيش الملكي بثلاثة أهداف لواحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة السادسة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وتقدم فريق الجيش الملكي في نتيجة اللقاء في الدقيقة 23 بواسطة محمد فكري، قبل أن يقلب الدفاع الحسني الجديدي تأخره إلى فوز عبر كل من بلال المغري (د29)، والتانزاني سايمون مسوفا في الدقيقتين 47 و60.

وارتقى الفريق الدكالي عقب هذا الفوز إلى المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر المغرب التطواني، فيما ظل الجيش الملكي في المركز الثالث، وتوقف رصيده عند 7 نقاط، إلى جانب أندية الوداد ونهضة الزمامرة ومولودية وجدة.

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