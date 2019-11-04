بلهندة يخوض موسمه الأخير في الملاعب التركية

أوعنا بلعيد

يخوض الدولي المغربي يونس بلهندة موسمه الأخير رفقة ناديه غلطة سراي التركي، بعدما أصبح متوسط ميدان الأسود من أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة الملاعب التركية بغية خوض تجربة جديدة خلال الانتقالات المقبلة.

وتسعى العديد من الأندية، لا سيما الخليجية على رأسها الهلال والاتحاد (السعودية)، إلى التعاقد مع يونس بلهندة وضمه إلى صفوفها، كما هو الحال بالنسبة إلى بعض الفرق بالدوري الإسباني الراغبة كذلك في الاستفادة من خبرة اللاعب.

من جانبه، يسعى فريق مونبولييه الفرنسي إلى التعاقد مع اللاعب سالف الذكر وإعادته إلى فريقه السابق؛ بعدما رحب لوران نيكولين، رئيس الفريق، بعودة بلهندة خلال الانتقالات المقبلة.

وفتح رئيس مونبولييه الباب أمام جميع اللاعبين السابقين والذين توجوا مع النادي بلقب الدوري الفرنسي، حيث صرح لوسائل الإعلام الفرنسية قائلا: "كنا نملك فريقا جيدا في الفترة الممتدة بين 2009 و2011، وما زلنا على اتصال مع عدد من لاعبي تلك الفترة؛ من بينهم يونس بلهندة.. أبواب الفريق مفتوحة دائما لهؤلاء النجوم".

وأضاف: "هؤلاء الكبار فازوا بلقب الدوري مع فريقنا في سن مبكرة، ونود أن نراهم معنا مرة أخرى.. بالطبع، نحن لا نريد لاعبين يتجاوز عمرهم الـ35 سنة؛ لكن نود أن نرى لاعبين في سن 30 أو 31".

ومنحت إدارة غلطة سراي الضوء الأخضر ليونس بلهندة من أجل البحث عن فريق جديد ينضم إليه خلال الانتقالات المقبلة، لاسيما أن فاتح تريم، مدرب الفريق والذي كان من أبرز مؤيديه ومن أجهض رغبة الأندية المهتمة بخدماته سابقا، لم يعد متحمسا بشكل كبير لاستمرار اللاعب والمراهنة عليه بسبب تذبذب مستواه ومزاجيته فوق أرضية الملعب.

وانضم بلهندة، البالغ من العمر 29 عاما، إلى غلطة سراي في يوليوز 2017 قادما من دينامو كييف الأوكراني، ويرتبط بعقد مع ناديه التركي حتى يونيو 2021.