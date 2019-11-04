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الرئيسية | رياضة | فان باستن ينصح زياش باللعب مع "كبار أوروبا"

فان باستن ينصح زياش باللعب مع "كبار أوروبا"

فان باستن ينصح زياش باللعب مع "كبار أوروبا"
أوعنا بلعيد
الاثنين 04 نونبر 2019 - 10:45

يعتقد الأسطورة ماركو فان باستن، نجم كرة القدم الهولندية السابق والحاصل على الكرة الذهبية في ثلاث مناسبات خلال أعوام 1988 و1989 و1992، بأن الدولي المغربي حكيم زياش لديه كل الصفات لمواصلة مسيرته الاحترافية في نادٍ أكبر خارج الإيردفيزي.

ويعتبر المايسترو المغربي أحد أفضل اللاعبين في الدوري الهولندي، إذ يسلط الضوء عليه في كل نافذة انتقالات من مختلف الدوريات الأوروبية؛ بينما أعلن اللاعب عن مواصلة مغامرته مع أياكس أمستردام، الذي يرتبط معه حتى عام 2022.

ووفقا لما ذكره الأسطورة ماركو فان باستن، أثناء حديثه لشبكة "فوكس سبورت" الهولندية، يجب على زياش الخروج لخوض تجربة جديدة رفقة نادي غير أياكس أمستردام، حيث علق على ذلك قائلا: "زياش لا يتعلم أي شيء في الدوري الهولندي، وهو أفضل لاعب لدينا هنا".

وأوضح فان باستن أن على زياش السعي إلى الانتقال إلى أندية أكبر من إشبيلية الإسباني وأيس روما الإيطالي، كما يجب على أسد الأطلس تحقيق أهداف أعلى، مؤكدا أن عليه أن يتخذ هذه الخطوة، موردا: "ربما يجب على زياش الانتقال إلى الدوري الإنجليزي والانضمام إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام هوتسبر".

وتابع المدرب السابق للمنتخب الهولندي: "إن لم يتعلق الأمر بالمال، فحتى خيار أيس ميلان الإيطالي مهم لحكيم زياش، حيث سيلعب دورا رئيسيا مع هذا الفريق، والأمر يتوقف على ما يريده هو؛ لكن أندية مثل روما وإشبيلية لن تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة إليه".

يذكر أن رفائيل فان دير فارت، الدولي الهولندي السابق، (توتنهام، ريال مدريد)، اعترف، الأسبوع الماضي، بإرسال رسالة إلى ليفي، رئيس توتنهام الإنجليزي، ينصحه من خلالها بالسرعة القصوى بغية التعاقد مع زياش وضمه إلى الفريق اللندني، مؤكدا أن نجم الأسود سيقدم الإضافة وسيتألق بشكل كبير بالبريميليغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hicham الاثنين 04 نونبر 2019 - 11:11
مافهتش اللاعب المغربي عجيب أسد في فريقه الأوروبي ونعجة مع منتخبه الوطني.
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2 - متفرج الاثنين 04 نونبر 2019 - 11:56
راه هادشي لي عطا الله. زياش مكرهش يلعب مع كبار اوروبا. ولكن كبار أوروبا كيبغيو لي يلعب برجليه وسنانو. ماشي غير زواق وخارج المرمى. زياش معندو فين يمشي. عنداك يصير لو لي مارضا بخبزة يرضى بنصها. بدا يفوتو لقطار. ولد لبلاد نعم، ولكن خصنا نكونو واقعيين.
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3 - mann الاثنين 04 نونبر 2019 - 12:11
الى 1 - hicham
هذا دليل يا صديقي على أن "ديفو" في المنتخب المغربي و من يسيره و ليس في الاعب ..حتى رونالدو سوف لن يتألق مع المنتخب المغربي
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