أكادير وبركان يتأهلان إلى دور المجموعات للكاف

هسبريس من الرباط

تمكن فريق حسنية أكادير من التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على فريق غرين إيغلز الزامبي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بأكادير، في إياب الدور الأول مكرر.

وسجل هدفي فريق حسنية أكادير اللاعب أيوب الملوكي (د71) وكريم البركاوي (د87)، فيما سجل لفريق غرين ايغلز الزامبي اللاعب تابسون كاسيبا (د56).

وكان فريق حسنية أكادير قد تعادل مع غرين إيغلز الزامبي بهدف لمثله، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على أرضية ملعب هيروز الوطني، بلوساكا بزامبيا.

من جهته، تأهل فريق نهضة بركان إلى دور المجموعات لنفس المسابقة، عقب تفوقه على فريق فوسا جينيور الملغاشي بحصة لا تقبل الجدل (5-0)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان.

وسجل خماسية الفريق البركاني، في المباراة التي أدارها الحكم الموريتاني دحان بيده، آلان تراوري (د 8 و 2) ومحمد عزيز (د 36 ض.ج و44) وحمدي لعشير (د 68).

وكان فريق نهضة بركان قد انهزم في لقاء الذهاب أمام فوسا جينيور يوم 27 أكتوبر الماضي على أرضية ملعب كنابس فونطوفورونو (0-2).

ويذكر أن نهضة بركان كان قد بلغ نهاية الدورة الماضية لكأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يخسر اللقب القاري أمام نادي الزمالك المصري.