24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حميش: كثرة الوصفات تضر التعليم .. والجيل "السمارتوفيني" يقلقني (5.00)

  2. تغييرات "التجربة الكيبيكية" تثير مخاوف آلاف الطلبة الأجانب بكندا (5.00)

  3. ماذا تحقق بسيدي إفني بعد مرور 10 سنوات على "السبت الأسود"؟ (5.00)

  4. بطولة الذاكرة للمدارس (5.00)

  5. مائة وسبعون كلم من الأكتاف اللبنانية الدَّابِكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أكادير وبركان يتأهلان إلى دور المجموعات للكاف

أكادير وبركان يتأهلان إلى دور المجموعات للكاف

أكادير وبركان يتأهلان إلى دور المجموعات للكاف
هسبريس من الرباط
الأحد 03 نونبر 2019 - 21:15

تمكن فريق حسنية أكادير من التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على فريق غرين إيغلز الزامبي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بأكادير، في إياب الدور الأول مكرر.

وسجل هدفي فريق حسنية أكادير اللاعب أيوب الملوكي (د71) وكريم البركاوي (د87)، فيما سجل لفريق غرين ايغلز الزامبي اللاعب تابسون كاسيبا (د56).

وكان فريق حسنية أكادير قد تعادل مع غرين إيغلز الزامبي بهدف لمثله، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على أرضية ملعب هيروز الوطني، بلوساكا بزامبيا.

من جهته، تأهل فريق نهضة بركان إلى دور المجموعات لنفس المسابقة، عقب تفوقه على فريق فوسا جينيور الملغاشي بحصة لا تقبل الجدل (5-0)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان.

وسجل خماسية الفريق البركاني، في المباراة التي أدارها الحكم الموريتاني دحان بيده، آلان تراوري (د 8 و 2) ومحمد عزيز (د 36 ض.ج و44) وحمدي لعشير (د 68).

وكان فريق نهضة بركان قد انهزم في لقاء الذهاب أمام فوسا جينيور يوم 27 أكتوبر الماضي على أرضية ملعب كنابس فونطوفورونو (0-2).

ويذكر أن نهضة بركان كان قد بلغ نهاية الدورة الماضية لكأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يخسر اللقب القاري أمام نادي الزمالك المصري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - someone الأحد 03 نونبر 2019 - 22:08
مبروك للفريق البرتقالي أمتعتمونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.