دوري سيدي سليمان يستقطب عشاق الكرة الحديدية

فؤاد طباق من سيدي سليمان

فاز الثلاثي سليم وعماد وعبد الله من النادي الطنجي، أمس الأحد، بسيدي سليمان، بالجائزة الأولى في الدوري السنوي للكرة الحديدية البالغ مجموع جوائزه 15000 درهم، والمنظم من طرف النادي السليماني للكرة الحديدية، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية وعصبة الشمال الغربي للعبة، بعد انتصاره في المقابلة النهائية على الثلاثي المكي والحسين ونبيل من النادي الطنجي أيضا بـ13 نقطة مقابل 5.

الدوري عرف مشاركة 84 فريقا وأكثر من 250 لاعبا ينتمون إلى مدن الشمال كطنجة وتطوان والعرائش، بالإضافة إلى مدن القصر الكبير وسوق الأربعاء وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، وغيرها من المدن والنوادي المنضوية تحت لواء عصبة الشمال الغربي للكرة الحديدية، إضافة إلى بعض النوادي من الخميسات وأيت يدين المنتمية إلى عصبة الوسط.

الدوري عرف تقسيم الفرق المشاركة إلى 28 مجموعة مكونة من ثلاثة فرق، يتأهل عن كل واحدة منها فريقان إلى دور الستة عشر الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب حتى بلوغ المقابلة النهائية.

وأوضح محمد الدغوغي، رئيس النادي السليماني للكرة الحديدية، أن "الدوري مر في أجواء رياضية بهيجة استمتع بها المشاركون"، مشيرا إلى أن "التظاهرة عرفت استقطاب عدد مهم من الممارسين رغم أن هناك مسابقات أخرى تقام في نفس اليوم بكل من مدينتي سلا وأزرو".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النادي يطمح إلى جعل الدوري ذي صبغة وطنية، وذلك بالرفع من قيمة جوائزه مستقبلا حتى يستقطب العديد من "الثلاثيات" من كافة أنحاء المغرب"، منوها بـ"المساهمة الفعالة لعمالة الإقليم والمجلسين الجماعي والإقليمي في إنجاح هذه التظاهرة الهامة".

وأبرز الدغوغي أن "النادي السليماني للكرة الحديدية يعتبر من أعرق النوادي على الصعيد الوطني"، مستحضرا "فوزه بالعديد من البطولات الوطنية وكؤوس العرش، بالإضافة إلى توفره على قاعدة ممارسين تعتبر الأكبر على صعيد عصبة الشمال الغربي بـ140 منخرطا".

يشار إلى أن الدوري عرف تكريم كل من أحمد مؤمن وسعيد كادو، الملقب بـ"الشواقري"، وهما لاعبان سابقان للنادي السليماني للكرة الحديدية بدروع تذكارية وشواهد تقديرية.