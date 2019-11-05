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الترجي يشكر أولمبيك آسفي على "حسن الضيافة"
الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:45
تقدمت إدارة نادي الترجي التونسي بالشكر إلى مسؤولي نادي أولمبيك آسفي المغربي وجماهيره على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والخدمات المقدمة لوفد الترجي منذ حلوله بالمغرب لخوض المباراة أمام أولمبيك آسفي في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.
وأكد الترجي أن الفريق المغربي سيكون ضيفا مبجلا في تونس وسيلقى الترحاب ذاته وأكثر في مباراة الإياب، حسبما أفاد موقع إذاعة "موزاييك" التونسية على الانترنت اليوم الاثنين.
وكان الترجي تعادل مع مضيفه أولمبيك آسفي 1 / 1 مساء أمس الأحد في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في 23 نونبر الجاري بملعب رادس في العاصمة تونس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Tarik الاثنين 04 نونبر 2019 - 23:22
هههه قديمة ! يلعبون على الاوتار . الان يمدحون الرجاويين . ان أظن من الأحسن ان يجلسو في بلدهم هذه السنة على الأقل . ما فعلو بنا في تونس ...وًالله المستعان
2 - خليلوفيتش الاثنين 04 نونبر 2019 - 23:30
هل ستقام مباراة الإياب في ملعب رادس بالفار و بدون فار (var)
3 - مهدي الاثنين 04 نونبر 2019 - 23:31
الترشي يشكر على حسن الاستقبال وسوف ترون الاستقبال التونسي في رادس ولاد اسفي واسفاه عليكوم فالحين غي مع المراكشين ...للترشي نقول المغاربة في كازا كيتسناوكوم اما اسفي راه غير للصيد السردين والشواية والعلوة والشطيح مع الشيخة طراكس
4 - أستاذ في الكرة الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 00:03
اسفي هو صورة المغرب والمواطن المغربي الذي يتمتع بالأخلاق النبيلة وعلو الراس والشأن ، اما الاطفال الصغار الذين منذ مباراة النهائي بين الوداد والترجي وهم يسبون ويشتمون فهم لا يمثلون المغرب ولن نترك مباراة في كرة القدم تفرق بين شعبين ودولتين مثل المغرب وتونس ، على الوداد وجمهوره ان يكونوا على قدر مسؤولية تمثيل ناديهم والسير للأمام عوض البكاء واجترار نفس الأسطوانة ، حتى لو تعرض الوداد للظلم فهو نادي كبير قادر على العودة مرة اخرى والفوز باللقب ، لكن الاستمرار في البكاء على النهائي يضر بسمعة الوداد والكرة المغربية .
الترجي كباقي الفرق التونسية فهو مرحب به في المغرب مهما وقع من وقائع وحتى لو اساء التوانسة المعاملة فمن اخلاقنا كمغاربة ان نحسن ضيافتهم وهذه هي اخلاقنا ،
الترجي كباقي الفرق التونسية فهو مرحب به في المغرب مهما وقع من وقائع وحتى لو اساء التوانسة المعاملة فمن اخلاقنا كمغاربة ان نحسن ضيافتهم وهذه هي اخلاقنا ،
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