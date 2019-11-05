الترجي يشكر أولمبيك آسفي على "حسن الضيافة"

هسبورت - د ب أ

تقدمت إدارة نادي الترجي التونسي بالشكر إلى مسؤولي نادي أولمبيك آسفي المغربي وجماهيره على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والخدمات المقدمة لوفد الترجي منذ حلوله بالمغرب لخوض المباراة أمام أولمبيك آسفي في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وأكد الترجي أن الفريق المغربي سيكون ضيفا مبجلا في تونس وسيلقى الترحاب ذاته وأكثر في مباراة الإياب، حسبما أفاد موقع إذاعة "موزاييك" التونسية على الانترنت اليوم الاثنين.

وكان الترجي تعادل مع مضيفه أولمبيك آسفي 1 / 1 مساء أمس الأحد في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في 23 نونبر الجاري بملعب رادس في العاصمة تونس.