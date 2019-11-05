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الرئيسية | رياضة | محبّو "يوفنتوس" بالمغرب يؤسسون رابطة في خريبكة

محبّو "يوفنتوس" بالمغرب يؤسسون رابطة في خريبكة

محبّو "يوفنتوس" بالمغرب يؤسسون رابطة في خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 09:40

تعزز المشهد الجمعوي- الرياضي بتأسيس "رابطة أسود Juventus بالمغرب"، باعتبارها إطارا يضمّ عددا من الشبّان المحبّين لفريق "اليُوفي"، بعدما حصلت الرابطة على اعتراف رسمي من النادي الإيطالي.

واحتفاء بتأسيس "رابطة أسود Juventus بالمغرب، نظم أعضاؤها حفلا بإحدى مقاهي مدينة خريبكة، من أجل التعريف بإطارهم الوطني الجديد، وتوزيع بطائق الانخراط على الأعضاء والمنخرطين الأوائل بالرابطة.

وتميز الحفل بإجراء قرعة بين المنخرطين، من أجل تحديد نوع الهدية التي ستُمنح لكل واحد منهم، سيرا على عادة النادي الإيطالي الذي يبعث هدايا متنوعة إلى أعضاء الجمعيات التي تضمّ مشجّعيه ومحبّيه.

ياسين شرداوي، أحد مؤسسي رابطة أسود اليوفي بالمغرب، قال إنهم اختاروا مدينة خريبكة مقرا للرابطة بحكم وجود عدد كبير من مشجعي فريق Juventus بالمنطقة، إضافة إلى وجود عدد مهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا المنحدرين من مدينة خريبكة والنواحي.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "فكرة تأسيس الرابطة بدأت قبل حوالي سنتين، وبعدما التأم عدد من الشبان وقاموا بكل الإجراءات اللازمة تمكنوا من الحصول على الاعتراف الرسمي من نادي اليوفي، وتوصلوا بالبطائق ومجموعة من الهدايا"، مضيفا أن "الرابطة بدأت بـ42 عضوا من مختلف المدن المغربية، ولا تزال طلبات الانخراط متواصلة من داخل المغرب وخارجه".

وأكّد شرداوي أن "الرابطة، التي تضم مشجّعين من مختلف الأعمار، تهدف إلى توسيع قاعدة مشجعي فريق Juventus بالمغرب، ليس فقط من خلال مشاهدة مباريات الفريق جماعيا؛ بل أيضا عن طريق تنظيم مبادرات ذات طابع رياضي واجتماعي وخيري، وخلق شراكات مع روابط وإطارات مماثلة من داخل المغرب وخارجه، وزيارة أكاديمية اليوفي بالدار البيضاء، وتنظيم أنشطة أخرى ستُحدد لاحقا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الزمامرة الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 09:54
طبعا راه نص في خريبكة موجود في الطاليان ههههه
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2 - مواطن صريح الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 10:00
لو علم هؤلاء الدين يدعون حب فريق ايطالي نضرة الايطاليين للمغاربة لما اسسو هده الجمعية فهم ينضرون لنا نضرة احتقار و دونية فالعنصرية تسكن عقولهم ونحن بسداجتنا المعتادة نهلل و نطبل لهم هل ستجد يوما جمعية ايطاليين لمحبي فريق خريبكة او فريق ما يجب ان نبدل نضرتنا للغرب فليسوا بتلك الاخلاق والافكار التي نراها في الافلام .
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3 - عبده الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 10:33
نحب كرة القدم لكن ليس لهذه الدرجة،لو صرفت هذه المجهودات لدعم أهل الجبال والمعوزين في المغرب الحبيب،لكان أفضل.
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4 - منتسب سابق الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 10:39
ولمادا لا تؤسسون مثلا رابطة لدعم التمدرس في العالم القروي.....تاكدوا عن مسؤولي يوفنتوس لا يشعرون حتى بوجودكم
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