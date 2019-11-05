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كُتّاب وآراء
محبّو "يوفنتوس" بالمغرب يؤسسون رابطة في خريبكة
تعزز المشهد الجمعوي- الرياضي بتأسيس "رابطة أسود Juventus بالمغرب"، باعتبارها إطارا يضمّ عددا من الشبّان المحبّين لفريق "اليُوفي"، بعدما حصلت الرابطة على اعتراف رسمي من النادي الإيطالي.
واحتفاء بتأسيس "رابطة أسود Juventus بالمغرب، نظم أعضاؤها حفلا بإحدى مقاهي مدينة خريبكة، من أجل التعريف بإطارهم الوطني الجديد، وتوزيع بطائق الانخراط على الأعضاء والمنخرطين الأوائل بالرابطة.
وتميز الحفل بإجراء قرعة بين المنخرطين، من أجل تحديد نوع الهدية التي ستُمنح لكل واحد منهم، سيرا على عادة النادي الإيطالي الذي يبعث هدايا متنوعة إلى أعضاء الجمعيات التي تضمّ مشجّعيه ومحبّيه.
ياسين شرداوي، أحد مؤسسي رابطة أسود اليوفي بالمغرب، قال إنهم اختاروا مدينة خريبكة مقرا للرابطة بحكم وجود عدد كبير من مشجعي فريق Juventus بالمنطقة، إضافة إلى وجود عدد مهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا المنحدرين من مدينة خريبكة والنواحي.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "فكرة تأسيس الرابطة بدأت قبل حوالي سنتين، وبعدما التأم عدد من الشبان وقاموا بكل الإجراءات اللازمة تمكنوا من الحصول على الاعتراف الرسمي من نادي اليوفي، وتوصلوا بالبطائق ومجموعة من الهدايا"، مضيفا أن "الرابطة بدأت بـ42 عضوا من مختلف المدن المغربية، ولا تزال طلبات الانخراط متواصلة من داخل المغرب وخارجه".
وأكّد شرداوي أن "الرابطة، التي تضم مشجّعين من مختلف الأعمار، تهدف إلى توسيع قاعدة مشجعي فريق Juventus بالمغرب، ليس فقط من خلال مشاهدة مباريات الفريق جماعيا؛ بل أيضا عن طريق تنظيم مبادرات ذات طابع رياضي واجتماعي وخيري، وخلق شراكات مع روابط وإطارات مماثلة من داخل المغرب وخارجه، وزيارة أكاديمية اليوفي بالدار البيضاء، وتنظيم أنشطة أخرى ستُحدد لاحقا".