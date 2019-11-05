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الرئيسية | رياضة | الرجاء ينفي توصله باعتراض الوداد ضد لعب مالانغو

الرجاء ينفي توصله باعتراض الوداد ضد لعب مالانغو

الرجاء ينفي توصله باعتراض الوداد ضد لعب مالانغو
هسبورت - آمال لكعيدا*
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 12:02

تحفظ مسؤولو فريق الرجاء الرياضي عن التعليق على وضعية بن مالانغو، ومدى أهليته للمشاركة في منافسات كأس العرب "محمد السادس" للأندية الأبطال، بعدما تقدم فريق الوداد الرياضي باعتراض ضد إشراك اللاعب في مباراة الديربي، السبت الماضي، لحساب ذهاب ثمن نهائي المنافسة العربية.

ورفض رضوان الطنطاوي، المكلف بالشؤون الإدارية للفريق، في حديثه مع "هسبورت"، التعليق على موضوع الاعتراض، والكشف عن ما إذا كانت مشاركة اللاعب مع الفريق في كأس العرب قانونية، بداعي أن المؤهل للحديث عن شؤون النادي بشكل رسمي هو الناطق الرسمي، سعيد وهبي.

وفي اتصال لـ"هسبورت" مع الناطق الرسمي باسم الرجاء الرياضي، تحفظ هذا الأخير عن الإفصاح عن موقف النادي من اعتراض الغريم، مكتفياً بالتأكيد على أن إدارة الرجاء لم تتوصل بأية مراسلة رسمية بهذا الخصوص".

وأشار الوداد الرياضي في اعتراضه لمسؤولي المنافسة العربية ضد إشراك مهاجم الفريق "الأخضر" إلى أن هذا الأخير ليس مؤهلاً للمشاركة في الكأس العربية، بما أنه لم يتوصل ببطاقة خروجه من الاتحاد الكونغولي إلا في 17 شتنبر الماضي، فيما آخر أجل لتأهيل اللاعبين حسب لوائح الاتحاد العربي كان في 15 شتنبر.

جدير بالذكر أن لوائح الاتحاد العربي، تعاقب الأندية التي أشركت لاعباً غير مؤهل للمشاركة في مباراة ضمن منافسات UAFA باعتبار النادي خاصةً للمباراة بثلاثة أهداف لصفر، ما لم تكن نتيجتها الفعلية أكثر من ذلك، مع غرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي.

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