‪بوخرصة: معاناتي تتفاقم بإسبانيا .. و"بوز الحريك" مضيعة للوقت‬

هسبريس - عبد السلام الشامخ

لم تنْته رحلة البطل المغربي في رياضة "التايكواندو" أنور بوخرصة بتجَاوُزِ "أمواجِ" المحيطِ العاتية، وبلوغِ الضّفة الأخرى عبر قواربِ الموت؛ فمُسلسل المعاناة لازالَ مستمراً حتّى في قلب عاصمة الجنوب الإسباني غرناطة، حيثُ يقضي الرياضي المغربي وقتهُ في تتبّعِ إجراءات الحصول على جواز سفرٍ يسمحُ له بالتّنقل بكل حرية في الجار الشّمالي.

البطل المغربي هزَّ الرأي العام المغربي خلال الشّهرين الماضيين بعدما ظهرَ في شريط متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة مهاجرين سرّيين آخرين، وهم في طريقهم إلى ديار المهجر، من أجل البحث عن فرص أخرى لتحسين أوضاعهم المعيشية.

واختار بوخرصة توثيق هجرته السرية بتسجيل شريط لا يتجاوز 7 ثوان، يظهر فيه حاملا إحدى الميداليات التي حصل عليها في تظاهرة جهوية في رياضة التايكواندو، قبل أن يرْمي بها خلفه في أعماق البحر. ووصف أنور، ابن مدينة آسفي، الميدالية التي رماها في البحر بأنها "ضايعة"، قبل أن يرفع شارة النصر أمام عدسة الكاميرا.

وقال بوخرصة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية من إسبانيا، إنّه "لازال يحاولُ التواصل مع إحدى الجمعيات لمساعدته على التأقلم في البيئة الجديدة"، مورداً أنّ الظروف التي يمرّ منها "صعبة ودقيقة"، وزاد: "لا أحد بجانبي.. وهادشي كامل على والو".

وأضاف الرياضي المغربي الذي حصل على عدد من البطولات المحلية والدولية، مثل بطولة العرب للشباب في مصر عام 2009، ووصل إلى ربع النهائي في بطولة العالم، أنّه يعيشُ مع أخته في غرناطة، مبرزاً أنّه "ينتظر استكمال إجراءات الحصول على جواز السّفر التي عادة ما تتأخر، بحكم أنه تقدم بطلب الحصول على الجواز في القنصلية المغربية بمدريد".

وأبرز بوخرصة أنّه غير نادم على ترْك وطنهِ الذي لم يقدّم له شيئاً طوال مشواره الاحترافي، مردفا: "ندمت حيت ضيعت الكثير من الوقت في المغرب، وكاع داك "البوز" لي درت معطى حتى نتيجة؛ ولم تتصل أيّ جمعية من أجل إتمام الإجراءات الإدارية..مكانش خصني ندير داك البوز كامل".

واسْتغرب الرياضي المغربي انتشار إشاعات تتحدث عن كونه حصل على الجنسية الإسبانية ويعيشُ حياته بشكلٍ عادي، موردا: "هذا كذب. لازلتُ وحيداً بدون جواز سفر ولا أملك الوثائق الإدارية، وهذا ما يجعلني متوتراً".

بوخرصة انتقد التهميش الذي يطال الأبطال في بلاده، سواء من الناحية المالية أو المعنوية، إذ لم يتم استدعاؤه مجددا للمنتخب رغم فوزه بالبطولة في بلاده.