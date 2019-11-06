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الرئيسية | رياضة | ‪بوخرصة: معاناتي تتفاقم بإسبانيا .. و"بوز الحريك" مضيعة للوقت‬

‪بوخرصة: معاناتي تتفاقم بإسبانيا .. و"بوز الحريك" مضيعة للوقت‬

‪بوخرصة: معاناتي تتفاقم بإسبانيا .. و"بوز الحريك" مضيعة للوقت‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:00

لم تنْته رحلة البطل المغربي في رياضة "التايكواندو" أنور بوخرصة بتجَاوُزِ "أمواجِ" المحيطِ العاتية، وبلوغِ الضّفة الأخرى عبر قواربِ الموت؛ فمُسلسل المعاناة لازالَ مستمراً حتّى في قلب عاصمة الجنوب الإسباني غرناطة، حيثُ يقضي الرياضي المغربي وقتهُ في تتبّعِ إجراءات الحصول على جواز سفرٍ يسمحُ له بالتّنقل بكل حرية في الجار الشّمالي.

البطل المغربي هزَّ الرأي العام المغربي خلال الشّهرين الماضيين بعدما ظهرَ في شريط متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة مهاجرين سرّيين آخرين، وهم في طريقهم إلى ديار المهجر، من أجل البحث عن فرص أخرى لتحسين أوضاعهم المعيشية.

واختار بوخرصة توثيق هجرته السرية بتسجيل شريط لا يتجاوز 7 ثوان، يظهر فيه حاملا إحدى الميداليات التي حصل عليها في تظاهرة جهوية في رياضة التايكواندو، قبل أن يرْمي بها خلفه في أعماق البحر. ووصف أنور، ابن مدينة آسفي، الميدالية التي رماها في البحر بأنها "ضايعة"، قبل أن يرفع شارة النصر أمام عدسة الكاميرا.

وقال بوخرصة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية من إسبانيا، إنّه "لازال يحاولُ التواصل مع إحدى الجمعيات لمساعدته على التأقلم في البيئة الجديدة"، مورداً أنّ الظروف التي يمرّ منها "صعبة ودقيقة"، وزاد: "لا أحد بجانبي.. وهادشي كامل على والو".

وأضاف الرياضي المغربي الذي حصل على عدد من البطولات المحلية والدولية، مثل بطولة العرب للشباب في مصر عام 2009، ووصل إلى ربع النهائي في بطولة العالم، أنّه يعيشُ مع أخته في غرناطة، مبرزاً أنّه "ينتظر استكمال إجراءات الحصول على جواز السّفر التي عادة ما تتأخر، بحكم أنه تقدم بطلب الحصول على الجواز في القنصلية المغربية بمدريد".

وأبرز بوخرصة أنّه غير نادم على ترْك وطنهِ الذي لم يقدّم له شيئاً طوال مشواره الاحترافي، مردفا: "ندمت حيت ضيعت الكثير من الوقت في المغرب، وكاع داك "البوز" لي درت معطى حتى نتيجة؛ ولم تتصل أيّ جمعية من أجل إتمام الإجراءات الإدارية..مكانش خصني ندير داك البوز كامل".

واسْتغرب الرياضي المغربي انتشار إشاعات تتحدث عن كونه حصل على الجنسية الإسبانية ويعيشُ حياته بشكلٍ عادي، موردا: "هذا كذب. لازلتُ وحيداً بدون جواز سفر ولا أملك الوثائق الإدارية، وهذا ما يجعلني متوتراً".

بوخرصة انتقد التهميش الذي يطال الأبطال في بلاده، سواء من الناحية المالية أو المعنوية، إذ لم يتم استدعاؤه مجددا للمنتخب رغم فوزه بالبطولة في بلاده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - خليل الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:10
امر مؤسف ومخجل ان تهجر الطاقات الوطنية والادمغة الوطن .في حين تعطى الاسبقية والقيمة لمن يخربون البلاد .
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2 - مهاجر الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:20
صدقني اذا قلت ان المشكل يكمن في شخصك و ليس في المكان الذي تعيش فيه.
انا لو كنت في مكانك افتح نادي لتكوين اجيال و سوف اكون جد سعيد و انا ارى ابطال يكبرون امامي بالاضافة ان النادي سوف يذر ربحا عليك
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3 - بالتوفيق إن شاء الله الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:20
بالتوفيق إن شاء الله أخي. أول الغيث قطرة. ومن سار على الدرب وصل. إن شاء الله.
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4 - صناع التاريخ الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:22
الفيديو الذي نشرته و انت ترمي الميدالية سيكون ضدك في الحصول على أوراق الإقامة
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5 - Dr stone الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:27
قد دخل علينا زمن الفتن، نسأل الله أن يهدي هدا المسؤولين ليتقوا الله في شباب و أجيال هدا البلاد، فقد فقدنا الكرامة و العيش الكريم في بلاد الام وصرنا نجري و نتسول في بلاد الغربة للحصول على ما فقدناه في المغرب، ولنصير غرباء هده البلاد و حتى هدا الكون. موتونا ارحم عند الله من هذا الذل الدي نعيشه في هدا الكون. رحمتك ربييييييي
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6 - خالد F الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:28
راديو rmc تطرق لموضوعك، لكنهم قالوا خيرا عن المغرب أفضل مما يقوله بعض أبنائه، بما أنك رميت ميداليتك في البحر فلماذا تطلب جواز السفر المغربي ؟ ألم تنصر على شيء ما ؟ يجب أن تعتذر عن فعلتك لأنك تتشابه مع من حرقوا جواز سفرهم.
حسب علمي فإن القنصلية المغربية تعطي جواز السفر للمغاربة المقيمين خارج الوطن بطريقة قانونية. وليس للمهرجين الباحثين عن الشهرة مقابل لا شيء.
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7 - رشيد امستردام الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:30
السلام عليكم
الإنسان خصو افكر مزيان قبل مايدير شي حاجة اندم عليها وأمكن تخرج عليه
والجنسية أسبانيا ولا ديال شي دولة أخرى غي اجي وشدها والله إلى ما كنتي سيدي ومولاي لا حلمتي بيها
والسلام رشيد امستردام الهولندية
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8 - المهاحر الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:32
عندما كتبت تعليقا في الموضوع. ..الكل لم يرقه الموضوع لاني كتبت بعلم ...وقلت بالحرف جميل أن يهجر الإنسان من أجل أن يحسن ضروف حياته لكن دون أن يتنكر للوطن أو لرموز الوطن ...كما يفعل كل مهاجر من دول العالم الثالث. ...قلت انه بهذا العمل أي عندما رمى الميدالية في البحر انه جنى على نفسه متله متل من يهين أي رمز من رموز الوطن ....لأنه سيحتاج إلى الدهاب إلى السفارة من أجل جواز السفر وأيضا سيحتاج إلى حسن السيرة من البلد القادم منه ....لكن لا حياة لمن تنادي. ..اللهم إني قد بلغت ....هاجر إلى أي بلد تريد لكن لا تن وطنك على الأقل انت درست فيه ...تعلمت فيه بعض الحرف قد تنفعك ....اللهم إني قد بلغت
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9 - sami الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:32
je suis en Belgique depuis 2004 et je travaille comme professeur malgré tous les avantages je cache pas que j attend seulement l 'occasion de retourner au Maroc crois mois à l 'étranger tu restes étranger (étrange)il faut jamais oublié son pays.
bonne chance
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