زياش: فالنسيا أخطر من تشيلسي في دوري الأبطال

أوعنا بلعيد

يَرى الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، بأن المباراة التي ستجمع ناديه مساء اليوم الثلاثاء، بمضيفه تشيلسي، برسم الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة، بدوري الأبطال الأوروبية، هي الأكثر أهمية على الرغم من تبقي مباراتين.

وبِخصوص اختياره لقاء الإياب أمام تشيلسي ولماذا يعد الأكثر أهمية لدى أياكس، قال صانع ألعاب "الأسود" أثناء حديثه للموقع الرسمي لناديه: "ستكون مباراة تشيلسي حاسمة إذ لا يزال فريق فالنسيا في السباق، لا تزال هناك مباراتان ولكن أعتقد أن هذه ستكون الأكثر أهمية".

كما تحدَّث عن المسؤولية الملقاة على عاتقه سواء من الطاقم التقني أو من قبل جماهير الفريق لاسيما أنه أصبح النجم الأول للمجموعة، وأضاف قائلا: "صحيح أن أنصار الفريق يتوقعون الكثير مني ويرى الكثيرون المسؤوليات التي يجب علي تحملها فوق أرضية الميدان، كما أنه يجب علي دعم زملائي الشباب الذين يراقبونني ألعب أيضا، إذ يجب أن نجعلهم يلعبون بسهولة".

وعن رأيه حول مواجهة تشيلسي وهل هو المنافس الأصعب في المجموعة، أوضح البالغ من العمر 26 عاما: "لا، على الرغم من الهزيمة أمام تشيلسي فأنا لا أعتقد أنه الخصم الأشرس، وقد يبدو هذا غريبا من الناحية الرياضية، أجد أن نادي فالنسيا كان أفضل فريق واجهناه، المباراة أمام تشيلسي كادت أن تنتهي بالتعادل وكانت مباراة جيدة لمشاهدتها ولكن ليس بالنسبة إلى جماهير أياكس، ويجب علينا التعويض وأن نستغل كل الفرص التي ستتاح أمامنا".