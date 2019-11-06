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الرئيسية | رياضة | أزارو يتمنى المشاركة مع الأهلي في "الموندياليتو"

أزارو يتمنى المشاركة مع الأهلي في "الموندياليتو"

أزارو يتمنى المشاركة مع الأهلي في "الموندياليتو"
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 08:50

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن تجربته مع الفريق رائعة بكل المقاييس.

وقال أزارو في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن اللعب للأهلي حلم طالما راود العديد من اللاعبين العرب لشعبيته وجماهيريته الجارفة التي تجاوزت الوطن العربي والقارة السمراء ووصلت للعالمية.

وأضاف: "حققت مع الأهلي العديد من البطولات والأرقام والجوائز الشخصية وهذه كلها أمور تدعو للفخر بالتجربة الأهلاوية".

وأوضح: "هناك أندية مشهورة عربيا وقاريا كالأهلي الذي وصلت شهرته لحدود العالمية.. فالأهلي غني عن التعريف.. وهذا ما أشعر به عندما أكون موجودا في المنتخب المغربي، وبالنسبة إلى الجمهور المغربي الذي يعرف هو الآخر قيمة الأهلي جيدا".

وتابع: "أتمنى حصد لقب دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في مونديال الأندية بعدما حصدت الكثير من الألقاب المحلية مع الأهلي منذ انتقالي له".

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