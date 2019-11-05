الرجاء البيضاوي يعود بالفوز من ملعب الزمامرة

هسبريس من الرباط

فاز فريق الرجاء البيضاوي على مضيفه فريق نهضة الزمامرة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، برسم مؤجل الدورة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي الفريق البيضاوي كل من الكونغولي بين مالانغو (د45+4)، وحميد أحداد (د71)، قبل أن يقلص عبد الصمد لمباركي الفارق لنهضة الزمامرة في الدقيقة 74.

والتحق الرجاء البيضاوي، بعد هذا الفوز، بالمركز الرابع بجانب فُرق الوداد والجيش الملكي ونهضة الزمامرة، بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط مع ثلاث مباريات ناقصة.