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الرئيسية | رياضة | الرجاء البيضاوي يعود بالفوز من ملعب الزمامرة

الرجاء البيضاوي يعود بالفوز من ملعب الزمامرة

الرجاء البيضاوي يعود بالفوز من ملعب الزمامرة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 17:43

فاز فريق الرجاء البيضاوي على مضيفه فريق نهضة الزمامرة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، برسم مؤجل الدورة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي الفريق البيضاوي كل من الكونغولي بين مالانغو (د45+4)، وحميد أحداد (د71)، قبل أن يقلص عبد الصمد لمباركي الفارق لنهضة الزمامرة في الدقيقة 74.

والتحق الرجاء البيضاوي، بعد هذا الفوز، بالمركز الرابع بجانب فُرق الوداد والجيش الملكي ونهضة الزمامرة، بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط مع ثلاث مباريات ناقصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Bozar الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:45
نعم هو قد يفوز خارج الميدان امام فرق متواضعة هدا ممكن لكن امام الفرق الكبيرة فالامر جد صعب لان الرجاء كما اسلفت لا تدور كما يحب ...الجانب الهجومي ضعيف وفيه عشوائية كثيرة ...اذن يجب تغيير المدرب والمساعدين ....بالنسبة للجمهور اعود واكرر الطلب يجب ارتداء اقمصة رجاء بيضاء خاصة بالليل لان اللون الاخضر بالليل لا يعطي لجمهور الرجاء المنضر اللازم ...انضروا معي جمهور الريال داك الذي يجلس خلف المرمى يلبسون الابيض كم هو جميل منضرهم ....المدرب نريد البنزرتي وبعقد لا نهاية له لانه المدرب الذي يليق بتدريب الرجاء هو يستحوذ على الكرة ويهاجم بلا خوف ويجعل اللاعبين يلعبون بدون مركب نقص اذن هو مدرب شجاع وانا مع هده النوعية من المدربين
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