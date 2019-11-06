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كُتّاب وآراء
استطلاع: المدرّب سبب رئيسي لتراجع "البارصا"
كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدرب نادي برشلونة لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، هو السبب الرئيسي في تراجع أداء الفريق الكتالوني هذا الموسم.
وسقط البرصا في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام سلافيا براغ التشيكي، وقدم أداء هزيلا، ليصبح مهددا بعدم إنهاء دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الصدارة.
وجاء التعادل بعد الهزيمة الموجعة للبرصا في ملعب ليفانتي بحصة 3-1، في منافسات الليغا، ليجني الهزيمة الثالثة له بالبطولة مقابل تعادل وحيد. وفي الاجمالي خاض برشلونة 15 مباراة هذا الموسم؛ فاز في تسعة وتعادل في ثلاثة وخسر ثلاثة.
ورغم النتائج الهزيلة إلا أن الفريق الكتالوني لايزال يتصدر جدول الدوري بـ22 نقطة، مناصفة مع ريال مدريد وريال سوسييداد، وكذلك المجموعة السادسة بالتشامبيونز ليغ برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة عن بروسيا دورتموند وأربع نقاط عن إنتر ميلان، الفريقان اللذان سيواجههما في آخر مباراتين له بدور المجموعات.
ووفقا لاستطلاع الرأي، الذي شارك فيه اكثر من 27 ألف شخص، اتهم 47% من المشاركين فالفيردي بأنه السبب وراء تراجع النتائج، وجاء اللاعبون في الترتيب الثاني (32%) ثم الإدارة (21%).
ويتولى فالفيردي (55 عاما) قيادة البرصا منذ صيف 2017 وتوج معه بالليغا مرتين وكأس الملك مرة والسوبر الإسباني مرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
مشكل البارصا هو تماااما كمشكل مدريد....وهو أن تبني فريقا على لاعب وحيد...
الريال بنت فريقا على مقاس رونالدو...والبارصا بنت فريقا على مقاس ميسي...
الذي يحدث للبارصا هو ان طريقة لعبها تصبحت مكشوفة للجميع و تعددت الخطط لمواجهة طريقة لعب البارصا..وهذا ديل المشكل فقط اما المشكل الحقيقي هو مااااذا إن غاب ميسي...وصراحة على البارصا أن تستعد لسنوات اسواء لأنه مستحيل أن يأتي لاعب كميسي...فهو فريد من نوعه و من المحزن لعشاق البارصا أن يعلموا أنه على مدى عقد من الزمن اي منذ 2009 ف 90% من اهداف البارصا شارك فيها ميسي اما تسجيلا ام تهيئا...وهذه مشكلة حقيقية يلمسها اي شخص لديه بديهيات كرة القدم...فعنذما لا يلعب ميسي يكون البارصا فريقا ضائعا في الملعب...
اذا..المشكل ليس هو المدرب كائنا من كان من سيخلف بالبيردي فسيواجه نفس المشكلة...ماااالم يغير فلسفة ميسي والأخرون...بعد 4 سنوات على اكثر تقدير سيتوقف ميسي عن اللعب...وبعدها سيكون على البارصا مواجهة سنوات يتم عجاف.