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كُتّاب وآراء
فينغر مرشح لقيادة نادي بايرن ميونخ الألماني
أكدت تقارير إخبارية أن المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينغر أصبح قريبا من قيادة بايرن ميونخ الألماني، الذي أقال مؤخرا المدرب نيكو كوفاتش.
وكشفت صحيفة "بيلد" أن إدارة النادي البافاري ترغب في التعاقد مع فينغر، صاحب الـ70 عاما، مع جعل المدة مرتبطة بنهاية الموسم الجاري فقط.
وكان فينغر قد أبدى رغبته في قيادة بايرن، وهو يبتعد الآن عن عالم التدريب، بعد رحيله عن صفوف أرسنال في صيف 2018 بعد 22 عاما من مرافقة النادي الإنجليزي.
وأضافت الصحيفة أن إدارة بايرن تخطط للتعاقد خلال الصيف المقبل مع أسماء أخرى لقيادة الفريق؛ وأبرزها مدرب أياكس أمستردام حاليا إريك تين هاج.
وكان بايرن قد فاز خمس مباريات فقط من أصل 10 جولات في الدوري الألماني، وخسر آخر مباراة له مع كوفاتش على ملعب آينتراخت فرانكفورت، بحصة 5-1، ليتراجع للمركز الرابع في جدول البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن صاحب الصدارة بروسيا مونشنغلادباخ.