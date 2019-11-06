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كُتّاب وآراء
حسنية أكادير يهزم الجيش الملكي بهدفين لواحد
حقق فريق حسنية أكادير لكرة القدم، أول فوز له في منافسات الدوري الاحترافي لهذا الموسم، بعد تغلبه اليوم الأربعاء، على حساب ضيفه الجيش الملكي بثنائية لواحد.
وقدم أبناء المدرب ميغيل غاموندي، مباراة جيدة رغم اختيار هذا الأخير خوض النزال بالفريق الإحتياطي تحسبا للمباراة الهامة والحاسمة يوم الأحد، برسم نصف نهائي كأس العرش أمام المغرب التطواني.
وسجل سفيان بوفتيني، الهدف الأول للحسنية من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 32، قبل أن يعزز رفيقه أيوب الملوكي، النتيجة بهدف ثان في الوقت الضائع من الجولة الأولى، فيما سجل جوزيف غيدي، الهدف الوحيد للجيش في الدقيقة 86.
وأضاف الحسنية ثلاث نقاط ثمينة لرصيده بعد هذا الفوز، حيث بلغ النقطة الرابعة، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الجيش الملكي في 7 نقاط .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
أعتقد أنها سياسة متعمدة لتضل فرق متل الجيش وجمعية سلا . في الضل وذلك لسبب أمني والحوف من شغب الجماهير المتعصبة.