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الرئيسية | رياضة | حسنية أكادير يهزم الجيش الملكي بهدفين لواحد

حسنية أكادير يهزم الجيش الملكي بهدفين لواحد

حسنية أكادير يهزم الجيش الملكي بهدفين لواحد
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 17:30

حقق فريق حسنية أكادير لكرة القدم، أول فوز له في منافسات الدوري الاحترافي لهذا الموسم، بعد تغلبه اليوم الأربعاء، على حساب ضيفه الجيش الملكي بثنائية لواحد.

وقدم أبناء المدرب ميغيل غاموندي، مباراة جيدة رغم اختيار هذا الأخير خوض النزال بالفريق الإحتياطي تحسبا للمباراة الهامة والحاسمة يوم الأحد، برسم نصف نهائي كأس العرش أمام المغرب التطواني.

وسجل سفيان بوفتيني، الهدف الأول للحسنية من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 32، قبل أن يعزز رفيقه أيوب الملوكي، النتيجة بهدف ثان في الوقت الضائع من الجولة الأولى، فيما سجل جوزيف غيدي، الهدف الوحيد للجيش في الدقيقة 86.

وأضاف الحسنية ثلاث نقاط ثمينة لرصيده بعد هذا الفوز، حيث بلغ النقطة الرابعة، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الجيش الملكي في 7 نقاط .

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الصبري الأربعاء 06 نونبر 2019 - 18:04
لا يمكن أن يكون فريق متل الجيش الملكي وكل إمكانياته أن تكون النتائج السلبية محض الصدفة.
أعتقد أنها سياسة متعمدة لتضل فرق متل الجيش وجمعية سلا . في الضل وذلك لسبب أمني والحوف من شغب الجماهير المتعصبة.
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-9
2 - husa lover الأربعاء 06 نونبر 2019 - 18:24
ايوز لفريق الحسنية على هذا الفوز المهم والذي سيعطي دفعة معنوية للاعبين في المسابقات القارية والمحلية vive husa
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6
3 - هواري الأربعاء 06 نونبر 2019 - 18:52
الجميل في الحسنية أنها أصبحت تعتمد على مدرسة النادي كما رأينا في مقابلة اليوم ( باعدي ، بلالي ، أيت محمد ، الكيماوي ، الفحلي ، قاموم ...) و من هنا الإنسجام الذي صنع الفارق . لا خوف إذن على فريق يستثمر في سياسة التكوين و التنقيب عن المواهب ؛ هذا في انتظار افتتاح أكاديمية الناشئين بجوار ملعب أدرار .
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