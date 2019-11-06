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كُتّاب وآراء
التعادل الإيجابي ينهي مباراة "الماط" وأولمبيك أسفي
أنهى التعادل الإيجابي هدف لمثله نتيجة مباراة فريقي المغرب التطواني لكرة القدم، وضيفه أولمبيك أسفي، التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، برسم النزال المؤجل عن الجولة السادسة من منافسات البطولة.
وكان أولمبيك اسفي هو السباق للتهديف عن طريق اللاعب حمزة خابة، في حدود الدقيقة 60، قبل أن يتمكن أيوب لكحل، من تعديل النتيجة بعد ذلك بتسع دقائق.
وأضاف الفريقين نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ أصبح في رصيد المغرب التطواني 11 نقطة في الصف الأول، فيما بلغ رصيد أولمبيك أسفي 5 نقاط في المركز العاشر.