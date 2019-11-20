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كُتّاب وآراء
اليويفا يزيح الستار عن الكرة الرسمية ليورو 2020
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وشركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية أمس الأربعاء عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم أوروبا المقبلة "يورو 2020".
وقال اليويفا في بيان له إن البطولة الأوروبية التي ستنطلق في 12 يونيو القادم أصبح لها كرة رسمية وأن "التنوع الذي تمتاز به يورو 2020 هي مصدر الإلهام الذي أنتج هذه الكرة".
وستستخدم الكرة الجديدة بشكلها المميز، الذي يعكس "الوحدة والحماس"، على حد وصف اليويفا، في مباريات النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أوروبا التي ستكون حدثا فريدا من حيث التنظيم كونها ستقام في 12 مقرا مختلفا، وذلك لأنها ستكون بمثابة إحياء للذكرى الـ 60 لانطلاق هذه البطولة العريقة.
وأكد اليويفا أن تصميم الكرة الجديدة لـ "يورو 2020" مستوحى من فكرة عبور الجسور وطمس الحدود والتنوع الذي سيميز البطولة من خلال خليط فريد من الفن وكرة القدم.
وأضاف اليويفا في بيانه: "عندما صممنا الكرة الرسمية بحثنا دائما عن انعكاس الثقافة وروح الشارع التي سنبرزها بفخر داخل الملعب".