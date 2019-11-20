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الرئيسية | رياضة | عقوبة تغيّب المغربي أشرف بنشرقي عن الزمالك

عقوبة تغيّب المغربي أشرف بنشرقي عن الزمالك

عقوبة تغيّب المغربي أشرف بنشرقي عن الزمالك
أوعنا بلعيد
الجمعة 08 نونبر 2019 - 00:20

سيحرم فريق الزمالك المصري لكرة القدم من جهود لاعبه المغربي أشرف بنشرقي، بعدما قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري إيقافه لمباراة واحدة، مع تغريمه 50 ألف جنيه، بينما حرمت سيف الدين الجزيري، لاعب المقاولين العرب، من اللعب لمباراتين عقب المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الأسبوع الخامس برسم الدوري المصري.

وجاء قرار إيقاف كل من بنشرقي وسيف الدين الجزيري بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والتي تسببت في طرد الجزيري لاعتدائه بالضرب بالمرفق على لاعب الزمالك؛ في حين حاول بن شرقي الاعتداء على لاعب المقاولون عقب المباراة.

وحسب مصادر مصرية فقد تم إيقاف أشرف بنشرقي لمباراة واحدة فقط مقارنة مع الجزيري الذي تم حرمانه من اللعب لمباراتين، لأن لاعب المقاولون العرب اعتدى بالفعل على المنافس بعنف شديد بينما لم يضرب المهاجم المغربي خصمه، لكنه حاول الاعتداء عليه ولم يصل إليه، ولم يحدث الاعتداء.

وسيغيب المهاجم السابق لفريقي المغرب الرياضي الفاسي والوداد الرياضي عن مباراة ناديه أمام إنبي، المقرر لها 25 نونبر الجاري، بجانب التونسي فرجاني ساسي، الذي طرد أمام المقاولون، لإيقاف كل منهما مباراة واحدة.

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