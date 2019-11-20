"يويفا" يرشح حكيمي لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع

أوعنا بلعيد

رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، للمنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة عن دور المجموعات برسم مسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

وكشف الجهاز المذكور لائحة اللاعبين الذين سينافسون على نيل الجائزة الفردية المرموقة، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى المغربي أشرف حكيمي، بالبرازيلي رودريغو، لاعب ريال مدريد الإسباني، والكوري الجنوبي هيونغ مينغ سون، لاعب توتنهام الإنجليزي، والكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء اختيار المدافع المغربي حكيمي، للمنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة، بعد المجهود الخرافي الذي قدمه أمام أنتر ميلان الإيطالي، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، من خلال تسجيله الهدفين الأول والثالث في شباك الحارس سمير هاندانوفيتش في المواجهة التي جرت على أرضية ملعب "سيغنال أيدونا بارك".

وكان أصحاب الأرض متأخرين في النتيجة بهدفين دون رد، طيلة الشوط الأول، وبعد بداية الشوط الثاني ظهر "الجوكر" المغربي أشرف حكيمي ليقلص النتيجة لأسود الفيستفال عند الدقيقة 51، قبل أن يدرك زميله جوليان براندت التعادل في الدقيقة 64. وعاد الأسد المغربي وبمجهود بدني خارق ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77، ليمنح بذلك نقاط المباراة كاملة لممثل الكرة الألمانية.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها ترشيح حكيمي للمنافسة على نيل جائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال، بعدما فقد الجائزة في الجولة قبل الماضية لصالح الألماني سيرج كنابري، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الذي تألق حينها بأربعة أهداف في شباك توتنهام الإنجليزي، بينما سجل النجم المغربي هدفين في شباك سلافيا براغ التشيكي.

ويحتل النجم المغربي المذكور صدارة هدافي دورتموند في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية هذا الموسم، بعدما سجل أربعة أهداف من رصيد خمسة سجلها الفريق الألماني في مسابقة ذات الأذنين؛ بينما يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي العصبة بفارق ثلاثة أهداف خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي.

يشار إلى أن اختيار أفضل لاعب في الجولة يتم عن طريق التصويت الجماهيري، إذ بإمكان الجميع التصويت لمن يرونه يستحق التتويج بهذه الجائزة الفردية عبر موقع "اليويفا" (رابط التصويت https://uclpotw.uefa.com/#/en).